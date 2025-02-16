Селена Гомес показала маникюр для встречи весны 2025 (фото)
Знаменитость решила отказаться от дизайна и камней. Она сделала акцент на естественности.
Американская певица и актриса Селена Гомес показала маникюр для встречи весны 2025. Своей новой работой поделился в Instagram известный нейл-мастер Том Бачик.
"Мыльная девочка маникюр", — лаконично написал Бачик, к которому часто обращается Дженнифер Лопес и другие звезды Голливуда.
Для Селены Гомес на этот раз нейл-мастер сделал нежное и естественное покрытие. Певица выбрала легкий нюдовый оттенок без добавления камней или дизайна.
Формой ногтя певица выбрала "миндаль".
"У Селены всегда безупречные руки и это благодаря тебе, Том! Обожаю этот новый маникюр", "Так чисто", — комментируют новый маникюр Селены Гомес пользователи сети.
Такой вариант покрытия станет отличным вариантом для встречи весны 2025 года. Легкий тон дополнит практически любой образ и точно не надоест до следующего похода к нейл-мастеру.
Селена Гомес — не единственная звездная клиентка Тома Бачика. К мастеру часто обращается певица Дженнифер Лопес, актриса Никола Пельтц, певица Оливия Родриго. Бачик активно ведет свои соцсети, демонстрируя работы и задавая тренды маникюра.
Напомним, Дженнифер Лопес для весны 2024 выбирала яркий зеленый маникюр.
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