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Стиль жизни

Селена Гомес показала маникюр для встречи весны 2025 (фото)

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Фото: Getty Images | Фото иллюстративное

Знаменитость решила отказаться от дизайна и камней. Она сделала акцент на естественности.

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Американская певица и актриса Селена Гомес показала маникюр для встречи весны 2025. Своей новой работой поделился в Instagram известный нейл-мастер Том Бачик.

"Мыльная девочка маникюр", — лаконично написал Бачик, к которому часто обращается Дженнифер Лопес и другие звезды Голливуда.

Для Селены Гомес на этот раз нейл-мастер сделал нежное и естественное покрытие. Певица выбрала легкий нюдовый оттенок без добавления камней или дизайна.

Формой ногтя певица выбрала "миндаль".

Новый маникюр Селены Гомес

"У Селены всегда безупречные руки и это благодаря тебе, Том! Обожаю этот новый маникюр", "Так чисто", — комментируют новый маникюр Селены Гомес пользователи сети.

Такой вариант покрытия станет отличным вариантом для встречи весны 2025 года. Легкий тон дополнит практически любой образ и точно не надоест до следующего похода к нейл-мастеру.

Селена Гомес — не единственная звездная клиентка Тома Бачика. К мастеру часто обращается певица Дженнифер Лопес, актриса Никола Пельтц, певица Оливия Родриго. Бачик активно ведет свои соцсети, демонстрируя работы и задавая тренды маникюра.

Напомним, Дженнифер Лопес для весны 2024 выбирала яркий зеленый маникюр.

Также Фокус писал об идеях маникюра ко Дню влюбленных 2025.