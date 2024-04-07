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Стиль жизни

Дженнифер Лопес показала идеальный весенний маникюр (фото)

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Фото: Getty Images | Фото иллюстративное

Традиционно Джей Ло обратилась к Тому Бачику. На этот раз она отказалась от дизайнов и камней.

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Американская певица и актриса Дженнифер Лопес показала идеальный маникюр на весну 2024 года. Своей новой работой делится нейл-мастер Том Бачик в Instagram с более 630 тысячами подписчиков.

Жена оскароносного актера Бена Аффлека выбрала себе на апрель однотонное покрытие, сделав ставку на лаймовый оттенок лака. В частности, Том Бачик сделал для Джей Ло форму ногтей "миндаль".

"Еще один горячий цвет на весну. Одна из моих любимых частей моей работы — смешивание нестандартных цветов для идеального маникюра", — написал Бачик, к которому обращаются всемирно известные звезды в поисках своего идеального покрытия.

Новый маникюр Дженнифер Лопес дополняло массивное кольцо.

Дженнифер Лопес

"Шикарные ногти. Идеально для самой красивой женщины мира", "Том, ты всегда создаешь легенды с ногтями Дженнифер", "Я так взволнована увидеть, какие ногти Том сделает дальше", — реагируют на новую работу Бачика его фолловеры в соцсети.

К звездному нейл-мастеру, кроме Джей Ло, очень часто обращаются Селена Гомес, Марго Робби, Никола Пельтц и другие знаменитости.

Напомним, Селена Гомес показала идеальный вишневый маникюр.

Также Фокус писал о самом модном покрытии весны 2024 года — масляном маникюре.