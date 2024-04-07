Дженніфер Лопес показала ідеальний весняний манікюр (фото)

Традиційно Джей Ло звернулася до Тома Бачика. Цього разу вона відмовилася від дизайнів та каміння.

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Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес показала ідеальний манікюр на весну 2024 року. Своєю новою роботою ділиться нейл-майстер Том Бачик в Instagram з понад 630 тисячами підписників.

Дружина оскароносного актора Бена Аффлека обрала собі на квітень однотонне покриття, зробивши ставку на лаймовий відтінок лаку. Зокрема, Том Бачик зробив для Джей Ло форму нігтів "мигдаль".

"Ще один гарячий колір на весну. Одна з моїх улюблених частин моєї роботи — змішування нестандартних кольорів для ідеального манікюру", — написав Бачик, до якого звертаються всесвітньо відомі зірки в пошуках свого ідеального покриття.

Новий манікюр Дженніфер Лопес доповнювала масивна каблучка.

Дженніфер Лопес

"Шикарні нігті. Ідеально для найкрасивішої жінки світу", "Томе, ти завжди створюєш легенди з нігтями Дженніфер", "Я так схвильована побачити, які нігті Том зробить далі", — реагують на нову роботу Бачика його фоловери в соцмережі.

До зіркового нейл-майстра, окрім Джей Ло, дуже часто звертаються Селена Гомес, Марго Роббі, Нікола Пельтц та інші знаменитості.

Нагадаємо, Селена Гомес показала ідеальний вишневий манікюр.

Також Фокус писав про наймодніше покриття весни 2024 року — олійний манікюр.