Маникюр на День святого Валентина 2025: трендовые идеи для покрытия ногтей (фото)

День святого Валентина — идеальный повод добавить образу нотку романтики и нежности. А что может подчеркнуть атмосферу праздника лучше, чем стильный маникюр?

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Уже совсем скоро наступит самый романтический праздник года — День святого Валентина 2025. Фокус рассказывает, какой маникюр можно сделать на событие для всех влюбленных.

Классический красный маникюр

Насыщенный красный цвет всегда актуален для этого праздника, как и в другие периоды года. Можно экспериментировать с формой ногтей и оттенками красного. При желании можно и добавить дизайн на свой вкус.

Классический красный маникюр

Сердца на воздушном шаре

Пусть в этот день Святого Валентина вас очарует сладкое искусство из воздушного шара — идеальное дополнение к дню с подругами или веселому вечернему свиданию, пишет Vogue.

Сердца на воздушном шаре

Дизайн с сердечками

Рисунки сердечек всегда добавляют романтичности в серую обыденность. Их можно нанести на все ногти или лишь на некоторые, сочетая с французским маникюром.

Дизайн с сердечками

Нежный розовый маникюр

Использование нежных или насыщенных оттенков розового, с добавлением блесток или камней, создает элегантный вид.

Нежный розовый маникюр

Ногти из листового золота

Шикарный и простой маникюр может стать вашим настроением на День Валентина, пишет Vogue. В таком случае попробуйте нежный маникюр с сусальным золотом поверх классической нюдовой основы.

Ногти из листового золота

Абстрактный дизайн

Брызги, мазки и размытие в разных цветах добавляют оригинальности. Здесь возможен максимальный полет вашей фантазии и желания.

Абстрактный дизайн

Жемчужное втирание

Глазурованный хромированный маникюр придает ногтям роскошного сияния.

Жемчужное втирание

Напомним, какой маникюр в трендах в 2025 году.

Также Фокус писал о топ 7 фильмов о любви ко Дню святого Валентина.