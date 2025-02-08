Маникюр на День святого Валентина 2025: трендовые идеи для покрытия ногтей (фото)
День святого Валентина — идеальный повод добавить образу нотку романтики и нежности. А что может подчеркнуть атмосферу праздника лучше, чем стильный маникюр?
Уже совсем скоро наступит самый романтический праздник года — День святого Валентина 2025. Фокус рассказывает, какой маникюр можно сделать на событие для всех влюбленных.
Классический красный маникюр
Насыщенный красный цвет всегда актуален для этого праздника, как и в другие периоды года. Можно экспериментировать с формой ногтей и оттенками красного. При желании можно и добавить дизайн на свой вкус.
Сердца на воздушном шаре
Пусть в этот день Святого Валентина вас очарует сладкое искусство из воздушного шара — идеальное дополнение к дню с подругами или веселому вечернему свиданию, пишет Vogue.
Дизайн с сердечками
Рисунки сердечек всегда добавляют романтичности в серую обыденность. Их можно нанести на все ногти или лишь на некоторые, сочетая с французским маникюром.
Нежный розовый маникюр
Использование нежных или насыщенных оттенков розового, с добавлением блесток или камней, создает элегантный вид.
Ногти из листового золота
Шикарный и простой маникюр может стать вашим настроением на День Валентина, пишет Vogue. В таком случае попробуйте нежный маникюр с сусальным золотом поверх классической нюдовой основы.
Абстрактный дизайн
Брызги, мазки и размытие в разных цветах добавляют оригинальности. Здесь возможен максимальный полет вашей фантазии и желания.
Жемчужное втирание
Глазурованный хромированный маникюр придает ногтям роскошного сияния.
Напомним, какой маникюр в трендах в 2025 году.
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