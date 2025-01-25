Новые тренды маникюра на 2025: от элегантных шоколадных оттенков до металлика

2025 год принесет новые модные тенденции для маникюра, и они обещают быть не только стильными, но и оригинальными. От элегантного сочетания техник до натуральных оттенков — эти тренды изменят ваш взгляд на маникюр и сделают руки настоящим акцентом в образе.

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2025 год уже на пороге, и это значит, что пришло время обновить свои модные привычки, в частности в маникюре. В новом году нас ждут интересные и оригинальные тенденции, которые добавят стильного акцента вашим рукам. Украинские мастера маникюра назвали самые главные тренды этого года.

Кошка и витраж

Этот тренд создает чрезвычайно эффектный и стильный вид, который точно привлечет внимание. Сочетание техник "кошка" с ее характерным блеском и витражных элементов добавляет маникюру загадочности и элегантности. Как утверждают мастера, такой дизайн отлично подойдет тем, кто хочет отказаться от однотонных красных лаков и добавить в образ яркую изюминку. Разнообразие цветов и узоров позволяет адаптировать этот тренд к любому стилю.

Шоколад или мокко

Темные, глубокие оттенки, такие как шоколад и мокко, будут на пике популярности в 2025 году. Эти цвета добавляют элегантности и выразительности образу, выглядят безупречно в любой ситуации — от повседневной до вечерней. Как утверждают нейл-мастера, особенно хорошо эти цвета будут смотреться в виде матового покрытия, которое добавляет еще большей стилистической изысканности.

Металлик

Для тех, кто хочет добавить сияния своему маникюру, в 2025 году снова в моде металлик. Блестящие оттенки серебристого, золотого и бронзового цвета отлично подходят для праздничных мероприятий или вечеринок. Как отмечают нейл-мастера, металлик позволяет создать уникальные варианты маникюра, подчеркивая каждую деталь и добавляя эффекта роскоши. Современный маникюр в стиле металлик будет смотреться безупречно как для коротких, так и для длинных ногтей.

Натуральные ногти или японский маникюр или японский маникюр

Мода на натуральность продолжает захватывать сердца модниц. В 2025 году трендом станет японский маникюр — натуральный, сохраненный вид ногтей, с легким блеском и здоровым видом. Как считают специалисты, выбор в сторону натуральных ногтей, без лишних украшений, позволяет подчеркнуть естественную красоту рук и создает безупречный лаконичный образ. Согласитесь, с таким маникюром вы всегда будете выглядеть стильно и элегантно, не преувеличивая.

Напомним, ранее мы писали, о Baby Pink, Matcha Green, Cardinal Red, Plum Purple — цвета, которые покорят 2025.

Кроме этого, Фокус писал, о трендах 2025 года: цвета, которые освежат ваш гардероб — советы стилистки.