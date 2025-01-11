Baby Pink, Matcha Green, Cardinal Red, Plum Purple — цвета, которые покорят 2025

2025 год обещает быть ярким и насыщенным цветами. Персональный стилист Матвей Калугин поделился своими наблюдениями относительно трендовых оттенков, которые будут доминировать в моде в этом году. От нежного розового до насыщенного горчичного — каждый найдет цвет, который подчеркнет его индивидуальность.

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Цветовая палитра моды каждый год меняется, но интерес к ней остается неизменно высоким. Персональный стилист Матвей Калугин специально для Фокуса рассказал об актуальных цветах нового сезона.

"Несмотря на то, что "трендовость" определенного цвета — вещь субъективная и временная, а "антитрендовых" цветов не существует, этот вопрос интересует многих моих клиентов", — рассказал Матвей Калугин.

Опираясь на последние коллекции мировых брендов, стилист выделил несколько ключевых цветов, которые будут задавать тон в 2025 году.

Топ-8 трендовых цветов 2025 года

Мусс Мокко

Мусс Мокко Фото: instagram.com/matviyykl/

Цвет года Pantone — нежный, теплый оттенок, напоминающий какао или кофейный мусс.

"Стоит заметить, что в тренде будут в целом самые разнообразные оттенки, которые напоминают какао или кофейный мусс", — отметил стилист.

Детский розовый

Детский розовый Фото: instagram.com/matviyykl/

Как отметил Матвей Калугин, нежный розовый остается на волне популярности. Особенно актуален в весенних образах, добавляет легкости и романтики.

Тилово-зеленый

Глубокий авантюриновый зеленый с холодным подтоном. Как пояснил эксперт, этот цвет идеально сочетается как с пастельными, так и с насыщенными теплыми оттенками.

Горчично-желтый

Горчичный желтый возвращает свои позиции. После популярности деликатного "масляного" желтого, этот более яркий вариант станет маст-хэвом сезона.

Сливово-фиолетовый

Сливово-баклажановые оттенки — символ загадочности и элегантности. Они станут акцентом в вечерних и кэжуал образах.

мандарин

мандарин Фото: instagram.com/matviyykl/

Энергичный оранжевый наконец возвращается в моду. Он придаст вашим образам динамики и яркости.

Матча Зеленая

Матча Зеленая Фото: instagram.com/matviyykl/

Оттенки зеленого, напоминающие матча, траву или фисташковый крем, будут становиться все более популярными. Их естественность покоряет.

Кардинально-красный

Яркий, чистый красный вытесняет бургунди. На весну-лето 2025 он станет фаворитом среди насыщенных цветов.

Как комбинировать цвета?

Стилист рекомендует сочетать трендовые оттенки с базовыми нейтральными цветами, чтобы создавать гармоничные образы. Например, Teal Green выглядит эффектно с пастелями, а Mustard Yellow — с теплыми коричневыми или бежевыми тонами.

Напомним, ранее мы писали, о вещах, которые не теряют своей актуальности и остаются среди главных трендов 2025 года.

Кроме этого, Фокус писал, о трендах 2025 года: цвета, которые освежат ваш гардероб — советы стилистки.