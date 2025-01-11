Baby Pink, Matcha Green, Cardinal Red, Plum Purple - кольори, які підкорять 2025

2025 рік обіцяє бути яскравим і насиченим кольорами. Персональний стиліст Матвій Калугін поділився своїми спостереженнями щодо трендових відтінків, які домінуватимуть у моді цього року. Від ніжного рожевого до насиченого гірчичного – кожен знайде колір, що підкреслить його індивідуальність.

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Кольорова палітра моди щороку змінюється, але інтерес до неї залишається незмінно високим. Персональний стиліст Матвій Калугін спеціально для Фокусу розповів про актуальні кольори нового сезону.

"Попри те, що "трендовість" певного кольору – річ суб’єктивна і тимчасова, а "антитрендових" кольорів не існує, це питання цікавить багатьох моїх клієнтів", – розповів Матвій Калугін.

Спираючись на останні колекції світових брендів, стиліст виокремив кілька ключових кольорів, які задаватимуть тон у 2025 році.

Топ-8 трендових кольорів 2025 року

Mocha Mousse

Mocha Mousse Фото: instagram.com/matviyykl/

Колір року Pantone – ніжний, теплий відтінок, що нагадує какао чи кавовий мус.

"Варто зауважити, що в тренді будуть загалом найрізноманітніші відтінки, які нагадують какао чи кавовий мус", — зазначив стиліст.

Baby Pink

Baby Pink Фото: instagram.com/matviyykl/

Як зазначив Матвій Калугін, ніжний рожевий залишається на хвилі популярності. Особливо актуальний у весняних образах, додає легкості та романтики.

Teal Green

Teal Green Фото: instagram.com/matviyykl/

Глибокий авантюриновий зелений із холодним підтоном. Як пояснив експерт, цей колір ідеально поєднується як з пастельними, так і з насиченими теплими відтінками.

Mustard Yellow

Mustard Yellow Фото: instagram.com/matviyykl/

Гірчичний жовтий повертає свої позиції. Після популярності делікатного "масляного" жовтого, цей яскравіший варіант стане маст-хевом сезону.

Plum Purple

Plum Purple Фото: instagram.com/matviyykl/

Сливово-баклажанові відтінки – символ загадковості та елегантності. Вони стануть акцентом у вечірніх і кежуал образах.

Tangerine

Tangerine Фото: instagram.com/matviyykl/

Енергійний помаранчевий нарешті повертається у моду. Він додасть вашим образам динаміки та яскравості.

Matcha Green

Matcha Green Фото: instagram.com/matviyykl/

Відтінки зеленого, які нагадують матчу, траву чи фісташковий крем, ставатимуть дедалі популярнішими. Їхня природність підкорює.

Cardinal Red

Cardinal Red Фото: instagram.com/matviyykl/

Яскравий, чистий червоний витісняє бургунді. На весну-літо 2025 він стане фаворитом серед насичених кольорів.

Як комбінувати кольори?

Стиліст рекомендує поєднувати трендові відтінки з базовими нейтральними кольорами, щоб створювати гармонійні образи. Наприклад, Teal Green виглядає ефектно з пастелями, а Mustard Yellow – з теплими коричневими чи бежевими тонами.

Нагадаємо, раніше ми писали, про речі, які не втрачають своєї актуальності і залишаються серед головних трендів 2025 року.

Крім цього, Фокус писав, про тренди 2025 року: кольори, які освіжать ваш гардероб — поради стилістки.