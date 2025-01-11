Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Baby Pink, Matcha Green, Cardinal Red, Plum Purple - кольори, які підкорять 2025

трендові кольори 2025, модні відтінки 2025 року, кольори Pantone 2025, тренди моди 2025
Фото: instagram.com/matviyykl/ | Трендові кольори 2025

2025 рік обіцяє бути яскравим і насиченим кольорами. Персональний стиліст Матвій Калугін поділився своїми спостереженнями щодо трендових відтінків, які домінуватимуть у моді цього року. Від ніжного рожевого до насиченого гірчичного – кожен знайде колір, що підкреслить його індивідуальність.

Related video

Кольорова палітра моди щороку змінюється, але інтерес до неї залишається незмінно високим. Персональний стиліст Матвій Калугін спеціально для Фокусу розповів про актуальні кольори нового сезону.

"Попри те, що "трендовість" певного кольору – річ суб’єктивна і тимчасова, а "антитрендових" кольорів не існує, це питання цікавить багатьох моїх клієнтів", – розповів Матвій Калугін.

Спираючись на останні колекції світових брендів, стиліст виокремив кілька ключових кольорів, які задаватимуть тон у 2025 році.

Топ-8 трендових кольорів 2025 року

Mocha Mousse

трендові кольори 2025, модні відтінки 2025 року, кольори Pantone 2025, тренди моди 2025 Fullscreen
Mocha Mousse
Фото: instagram.com/matviyykl/

Колір року Pantone – ніжний, теплий відтінок, що нагадує какао чи кавовий мус.

"Варто зауважити, що в тренді будуть загалом найрізноманітніші відтінки, які нагадують какао чи кавовий мус", — зазначив стиліст.

Baby Pink

трендові кольори 2025, модні відтінки 2025 року, кольори Pantone 2025, тренди моди 2025 Fullscreen
Baby Pink
Фото: instagram.com/matviyykl/

Як зазначив Матвій Калугін, ніжний рожевий залишається на хвилі популярності. Особливо актуальний у весняних образах, додає легкості та романтики.

Teal Green

трендові кольори 2025, модні відтінки 2025 року, кольори Pantone 2025, тренди моди 2025 Fullscreen
Teal Green
Фото: instagram.com/matviyykl/

Глибокий авантюриновий зелений із холодним підтоном. Як пояснив експерт, цей колір ідеально поєднується як з пастельними, так і з насиченими теплими відтінками.

Mustard Yellow

трендові кольори 2025, модні відтінки 2025 року, кольори Pantone 2025, тренди моди 2025 Fullscreen
Mustard Yellow
Фото: instagram.com/matviyykl/

Гірчичний жовтий повертає свої позиції. Після популярності делікатного "масляного" жовтого, цей яскравіший варіант стане маст-хевом сезону.

Plum Purple

трендові кольори 2025, модні відтінки 2025 року, кольори Pantone 2025, тренди моди 2025 Fullscreen
Plum Purple
Фото: instagram.com/matviyykl/

Сливово-баклажанові відтінки – символ загадковості та елегантності. Вони стануть акцентом у вечірніх і кежуал образах.

Tangerine

трендові кольори 2025, модні відтінки 2025 року, кольори Pantone 2025, тренди моди 2025 Fullscreen
Tangerine
Фото: instagram.com/matviyykl/

Енергійний помаранчевий нарешті повертається у моду. Він додасть вашим образам динаміки та яскравості.

Matcha Green

трендові кольори 2025, модні відтінки 2025 року, кольори Pantone 2025, тренди моди 2025 Fullscreen
Matcha Green
Фото: instagram.com/matviyykl/

Відтінки зеленого, які нагадують матчу, траву чи фісташковий крем, ставатимуть дедалі популярнішими. Їхня природність підкорює.

Cardinal Red

трендові кольори 2025, модні відтінки 2025 року, кольори Pantone 2025, тренди моди 2025 Fullscreen
Cardinal Red
Фото: instagram.com/matviyykl/

Яскравий, чистий червоний витісняє бургунді. На весну-літо 2025 він стане фаворитом серед насичених кольорів.

Як комбінувати кольори?

Стиліст рекомендує поєднувати трендові відтінки з базовими нейтральними кольорами, щоб створювати гармонійні образи. Наприклад, Teal Green виглядає ефектно з пастелями, а Mustard Yellow – з теплими коричневими чи бежевими тонами.

Нагадаємо, раніше ми писали, про речі, які не втрачають своєї актуальності і залишаються серед головних трендів 2025 року.

Крім цього, Фокус писав, про тренди 2025 року: кольори, які освіжать ваш гардероб — поради стилістки.