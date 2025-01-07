Тренди 2025 року: кольори, які освіжать ваш гардероб — поради стилістки

Персональна стилістка Олена поділилася найактуальнішими трендами кольорів на 2025 рік. Вона розповіла, як правильно поєднувати темні та пастельні відтінки, щоб освіжити гардероб і створити стильні образи.

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Звідусіль тільки й чути про тренди 2025 року. Персональна стилістка Олена поділилася своїми порадами щодо актуальних кольорів цього сезону і пояснила, як легко освіжити гардероб без кардинальних змін у стилі.

Кольори 2025 року: мікс темних і пастельних відтінків

"Цього року мова йде не просто про актуальні кольори, а про їхні поєднання", — пояснила стилістка.

За словами експертки, основний принцип у виборі кольорів для гардеробу 2025 року — це мікс темних, насичених, глибоких відтінків зі світлими, м’якими пастельними. Це дозволяє створити гармонійні образи, що підходять під будь-який тип зовнішності та стилістичні переваги.

Як варіант стилістка радить кілька поєднань, які будуть на піку моди: наприклад, холодний бургундія + ніжний блакитний чи насичений коричневий + світло-зелений фісташка. Олена заявила, що ці кольори чудово поєднуються між собою, створюючи контраст, що виглядає елегантно та сучасно.

Як правильно носити ці кольори?

Олена пояснює, як адаптувати ці тренди до кожного кольоротипу. Вона наголосила, що важливо враховувати, які відтінки личать саме вам:

Якщо вам личать світлі пастельні кольори, носіть їх біля обличчя. Це дозволить створити м'який, гармонійний образ.

Якщо пастельні кольори вам не підходять, опустіть їх у низ образу або додайте через аксесуари, такі як сумки чи взуття.

Для тих, кому пасують темні, глибокі відтінки, можна обирати їх для верхньої частини образу.

Якщо ж темні кольори не найкраще підходять для обличчя, додавайте їх у низ або через деталі, наприклад, аксесуари чи взуття.

Експерименти з кольорами: нескінченні можливості

За словами Олени, ці поєднання створюють величезний простір для експериментів, незалежно від вашого кольоротипу. Вибираючи правильні відтінки для кожної частини образу, за словами експертки, можна не тільки оновити гардероб, а й підкреслити власну індивідуальність, створюючи стильні та сучасні образи.

Найактуальніші кольорові комбінації 2025 року

Бургунді+рожевий;

Бургунді+блакитний;

Коричневий+блакитний;

Коричневий+пастельний зелений;

Бургунді+хакі;

Коричневий+темно-синій джинс;

Коричневий+топлене масло;

Моккамус+коричневий;

Моккамус+хакі;

Мокка+пильно-рожевий;

БУргунді+бузковий.

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