Зимові тренди 2025: що варто додати у свій гардероб

Персональна стилістка Яна Ткаченко поділилася головними модними тенденціями цієї зими, які допоможуть кожному створити стильний та актуальний образ. Від еко-шуб до яскравих рукавичок та макіяжу з металевим блиском — ці тренди підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать комфорт у холодну пору року.

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Цього сезону модні тенденції поєднують у собі комфорт, практичність та стильні акценти. Головні тренди зими включають як яскраві деталі, так і класичні елементи, які можна адаптувати до будь-якого гардеробу. Персональна стилістка Яна Ткаченко розповіла про топ-5 трендів зими, які допоможуть створити стильний образ.

Еко-шуби

Як пояснила Яна Ткаченко, штучне хутро вже не просто альтернатива натуральному, а повноцінний самостійний тренд. У моді як однотонні класичні варіанти, так і сміливі принти на кшталт леопарду чи зебри. Вибір залежить від вашого настрою та смаку. Експертка додає, що еко-шуби не лише стильні, а й екологічно відповідальні.

Пальта максі

Пальта довжиною максі з акцентними плечима та завуженою талією повертають нас до моди 80-х, але з сучасною інтерпретацією. За словами стилістки, такі пальта краще поєднувати з масивними шарфами, які або підтримують колір пальта, або створюють яскравий контрастний акцент. Це ідеальний вибір для тих, хто хоче виглядати елегантно та вишукано.

Рукавички як головний акцент

Рукавички цієї зими стають не просто аксесуаром, а ключовим елементом образу. Як пояснила Яна Ткаченко, особливо популярними є моделі насичених кольорів — червоного, смарагдового, блакитного. Стилістка радить обирати рукавички вище зап’ястя, адже вони додають образу вишуканості та витонченості.

Теплі шкарпетки

За словами експертки, теплі, об’ємні шкарпетки з текстурним малюнком стали не тільки практичним, а й модним елементом гардеробу. Вони чудово виглядають у поєднанні з масивними зимовими черевиками, додаючи образу затишку та неформального шику. Яна Ткаченко зазначає, що такий тренд підійде для тих, хто цінує комфорт і стиль одночасно.

Холодні металеві відтінки в макіяжі

Як розповіла стилістка, головний акцент у зимовому макіяжі варто зробити на очах. Тіні сріблястого кольору в поєднанні з прозорою глянцевою помадою створюють ефект свіжості та морозного блиску. За словами Яни Ткаченко, такі відтінки додають образу загадковості та підкреслюють зимову атмосферу.

Яна Ткаченко радить не боятися експериментів та додавати у свій зимовий гардероб трендові речі й акценти. Важливо залишатися собою та створювати образи, які підкреслюють вашу індивідуальність.

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