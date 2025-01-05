Зимние тренды 2025: что стоит добавить в свой гардероб

Персональный стилист Яна Ткаченко поделилась главными модными тенденциями этой зимы, которые помогут каждому создать стильный и актуальный образ. От эко-шуб до ярких перчаток и макияжа с металлическим блеском — эти тренды подчеркнут вашу индивидуальность и обеспечат комфорт в холодное время года.

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В этом сезоне модные тенденции сочетают в себе комфорт, практичность и стильные акценты. Главные тренды зимы включают как яркие детали, так и классические элементы, которые можно адаптировать к любому гардеробу. Персональный стилист Яна Ткаченко рассказала о топ-5 трендов зимы, которые помогут создать стильный образ.

Эко-шубы

Как объяснила Яна Ткаченко, искусственный мех уже не просто альтернатива натуральному, а полноценный самостоятельный тренд. В моде как однотонные классические варианты, так и смелые принты вроде леопарда или зебры. Выбор зависит от вашего настроения и вкуса. Эксперт добавляет, что эко-шубы не только стильные, но и экологически ответственные.

Пальто макси

Пальто длиной макси с акцентными плечами и зауженной талией возвращают нас к моде 80-х, но с современной интерпретацией. По словам стилиста, такие пальто лучше сочетать с массивными шарфами, которые либо поддерживают цвет пальто, либо создают яркий контрастный акцент. Это идеальный выбор для тех, кто хочет выглядеть элегантно и изысканно.

Перчатки как главный акцент

Перчатки этой зимой становятся не просто аксессуаром, а ключевым элементом образа. Как пояснила Яна Ткаченко, особенно популярны модели насыщенных цветов — красного, изумрудного, голубого. Стилист советует выбирать перчатки выше запястья, ведь они добавляют образу изысканности и утонченности.

Теплые носки

По словам эксперта, теплые, объемные носки с текстурным рисунком стали не только практичным, но и модным элементом гардероба. Они прекрасно смотрятся в сочетании с массивными зимними ботинками, добавляя образу уюта и неформального шика. Яна Ткаченко отмечает, что такой тренд подойдет для тех, кто ценит комфорт и стиль одновременно.

Холодные металлические оттенки в макияже

Как рассказала стилист, главный акцент в зимнем макияже стоит сделать на глазах. Тени серебристого цвета в сочетании с прозрачной глянцевой помадой создают эффект свежести и морозного блеска. По словам Яны Ткаченко, такие оттенки добавляют образу загадочности и подчеркивают зимнюю атмосферу.

Яна Ткаченко советует не бояться экспериментов и добавлять в свой зимний гардероб трендовые вещи и акценты. Важно оставаться собой и создавать образы, которые подчеркивают вашу индивидуальность.

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