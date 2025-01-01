Как носить змеиный принт в 2025 году: рекомендации стилиста

Змеиный принт стал главным акцентом моды 2025 года. Как объяснила стилист Алена Черновол, этот тренд можно вводить в свой стиль постепенно через аксессуары — сумки, пояса или обувь. Читайте дальше, как и почему змеиный принт должен занять особое место в вашем гардеробе!

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Уже с первыми месяцами 2025 года один из ведущих модных трендов станет змеиный принт. Конечно, анималистические принты уже давно стали классикой: леопардовые, змеиные, зебровые — они стабильно удерживают свои позиции среди самых популярных в мире моды. Но в этом году змеиный принт занимает особое место на подиумах и в повседневных образах. Как отметила стилист Алена Черновол, именно змеиный окрас, который идеально сочетается с годом Змеи, приобретает наибольшую популярность.

Анималистические принты, в частности леопард, уже стали своеобразной классикой. Как отметила Алена Черновол, "если у вас есть леопардовые вещи в гардеробе — носите их с удовольствием, ведь они никогда не выйдут из моды". Но когда речь идет о новых модных веяниях, змеиный принт в этом году на первых ролях.

Если вы еще не готовы к кардинальным изменениям в своем стиле и опасаетесь слишком выразительного принта на одежде, начните с аксессуаров. Как объяснила Алена Черновол, сумка, пояс или обувь со змеиным принтом будет отличным дополнением к вашему образу. Они не только подчеркнут вашу смелость и современный стиль, но и будут оставаться достаточно изящными и элегантными. Она добавила, чем дальше от "портретной зоны" (лица), тем легче и безопаснее вводить этот тренд в гардероб.

Подытоживая, стилист подчеркивает, что змеиный принт в этом году — это именно тот акцент, который добавит смелости и очарования вашему образу.

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