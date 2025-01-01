Як носити зміїний принт у 2025 році: рекомендації стилістки

Зміїний принт став головним акцентом моди 2025 року. Як пояснила стилістка Альона Чорновол, цей тренд можна вводити у свій стиль поступово через аксесуари — сумки, паски або взуття. Читайте далі, як і чому зміїний принт має зайняти особливе місце у вашому гардеробі!

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Вже з першими місяцями 2025 року один з провідних модних трендів стане зміїний принт. Звісно, анімалістичні принти вже давно стали класикою: леопардові, зміїні, зеброві — вони стабільно утримують свої позиції серед найбільш популярних в світі моди. Але цього року зміїний принт займає особливе місце на подіумах і в повсякденних образах. Як зазначила стилістка Альона Чорновол, саме зміїний окрас, який ідеально поєднується з роком Змії, набуває найбільшу популярність.

Анімалістичні принти, зокрема леопард, вже стали своєрідною класикою. Як зазначила Альона Чорновол, "якщо у вас є леопардові речі в гардеробі — носіть їх із задоволенням, адже вони ніколи не вийдуть із моди". Але коли йдеться про нові модні віяння, зміїний принт цього року на перших ролях.

Якщо ви ще не готові до кардинальних змін у своєму стилі і побоюєтеся надто виразного принта на одязі, почніть з аксесуарів. Як пояснила Альона Чорновол, сумка, пасок або взуття з зміїним принтом буде чудовим доповненням до вашого образу. Вони не лише підкреслять вашу сміливість і сучасний стиль, але й залишатимуться достатньо витонченими та елегантними. Вона додала, чим далі від "портретної зони" (обличчя), тим легше і безпечніше вводити цей тренд у гардероб.

Підсумовуючи, стилістка підкреслює, що зміїний принт цього року — це саме той акцент, який додасть сміливості і чарівності вашому образу.

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