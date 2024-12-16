Топ 5 головних трендів весни-літа 2025: що буде в моді

Мода 2025 обіцяє бути яскравою, жіночною та непередбачуваною. Персональна стилістка Яна Ткаченко розповіла про головні тренди нового сезону.

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Персональна стилістка Яна Ткаченко розповіла про головні тренди на 2025 рік, які вже підкорюють модні подіуми світу. За словами експертки, новий сезон буде наповнений яскравими кольорами, нестандартними рішеннями та спортивним комфортом.

Гарячі шорти

ТОП-5 головних трендів весни-літа 2025 Фото: t.me/yanatkachenko_stylist

Шорти стають новою альтернативою мініспідниці. Як пояснила Яна Ткаченко, у 2025 році їх носитимуть як з оголеними ногами, так і в поєднанні з панчохами.

"На подіумі цього сезону шорти представлені у різноманітних варіаціях – від бавовни та трикотажу до деніму, блискіток і шкіри. Їх можна сміливо комбінувати як із топами для вечірок, так і з затишними кардиганами", – зазначає стилістка.

Спортивний стиль

ТОП-5 головних трендів весни-літа 2025 Фото: t.me/yanatkachenko_stylist

Як стверджує Яна Ткаченко, спортивний стиль перетворився на вишуканий та жіночний тренд. Весна-літо 2025 демонструє переосмислення активного одягу завдяки розкішним тканинам і елегантному дизайну. На подіумах зазначилися бренди Casablanca та Ferragamo, які зробили акцент на витонченості та грайливих відтінках.

"Спортивні штани чудово поєднуються з підборами та стильними аксесуарами для створення легкого образу "в дорозі", – додає експертка.

Водна країна чудес

ТОП-5 головних трендів весни-літа 2025 Фото: t.me/yanatkachenko_stylist

За словами дизайнерки, водна тематика стане однією з головних у 2025 році. Вплив океану та підводного світу вийде за межі класичного морського стилю.

"Подумайте про сукні-русалки, тропічний блакитний, мушлі та елементи з паєтками. Очікується значний ріст популярності максісуконь із риб'ячим хвостом та інших "водяних" акцентів", – підкреслює Яна Ткаченко.

Жовтий колір

ТОП-5 головних трендів весни-літа 2025 Фото: t.me/yanatkachenko_stylist

Від кремових, м’яких відтінків до насиченого шафрану – жовтий колір стане справжнім хітом сезону весна-літо 2025. Як зазначає стилістка, цей яскравий тренд додасть настрою та свіжості кожному образу.

Асиметрія

ТОП-5 головних трендів весни-літа 2025 Фото: t.me/yanatkachenko_stylist

Асиметрія продовжує підкорювати модний світ. "Спідниці, що летять, топи на одне плече чи штани з незвичним кроєм – це саме те, що зробить будь-який образ стильним і сучасним. Асиметричні речі додають гардеробу новизни та індивідуальності", – пояснила Яна Ткаченко.

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