Що одягти на Новий рік 2025: колір, фасон і матеріали за порадами таролога

Таролог Олена розповіла, як правильно зустрічати Новий 2025 рік, який буде під знаком Змії. Вона поділилася важливими порадами щодо кольорів, матеріалів та фасонів для святкового вбрання, що приверне удачу та гармонію в наступному році.

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Новий рік — це час оновлення, надій та нових починань. Всі ми чекаємо, що наступний рік принесе удачу та гармонію, а також можливість залишити позаду неприємності минулого. Важливо створити правильну атмосферу для святкування та вибору вбрання, адже символіка нового року може вплинути на наші події в житті. Тарологиня Олена поділилася порадами, як правильно зустрічати 2025 рік, рік Змії.

Колір та символіка 2025 року

За словами тарологині, основним кольором року стане зелений у всіх його відтінках. Однак, крім того, що 2025 рік — рік Змії, цей період також буде під арконом "Відлюдник" (9 аркан Таро), що теж має свою символіку. Вона додала, що у цей рік будуть актуальні природні, спокійні і натуральні кольори. Таролог Олена пояснює, що колір 2025 року Pantone — це м’який коричневий відтінок Mocha Mousse, що відображає зв’язок із природою та глибинною енергією року.

Вона радить віддати перевагу кольорам, які асоціюються з природою, таким як зелений (але не яскравий), коричневий, бежевий, сріблястий, сірий та глибокий синій. Саме ці відтінки сприятимуть гармонії, спокою і енергії Змії.

Що не рекомендується на Новий рік

Згідно з порадами тарологині Олени, певні кольори та елементи варто уникати у святковому вбранні. Червоний, яскраво синій, чорний, білий та неоновий кольори, за її словами, не підходять для цього року. Олена застерігає, що червоне вбрання може посилити негативний вплив ретро-Марсу, що спричиняє сварки, травми та агресію.

Також змії дуже обережні й насторожуються, коли бачать надто яскраві, кричущі або гострі деталі. Тому важливо уникати яскравого макіяжу, довгих нігтів та глибоких вирізів.

Матеріали та фасони для святкового вбрання

Що ж стосується матеріалів, то для Нового року 2025, то, за словами тарологині, варто вибирати шовк, оксамит, паєтки, бісер і кашемір — вони переливаються, подібно до шкіри змії, і символізують елегантність та витонченість. Олена радить уникати синтетичних тканин, а також шкіри змії та хутра, які можуть не відповідати духу року.

Щодо фасонів, Олена пропонує вибирати елегантні, стримані й вишукані варіанти. Міні-спідниці, глибокі вирізи або відкрите декольте не підійдуть цього року, оскільки змія цінує спокій, гармонію та елегантність у всіх деталях.

Принти та аксесуари

Що стосується принтів, то зміїний принт — це чудовий вибір для цього року, але важливо пам’ятати, що це має бути саме принт, а не натуральна шкіра змії. Олена радить уникати "хижих" анімалістичних принтів, таких як леопардовий, оскільки вони не відповідають натуральному і спокійному духу року.

Аксесуари для святкової ночі повинні бути також елегантними і натуральними. Вибір — дерев’яні, золоті, срібні прикраси, а також прикраси з натуральним камінням, які додадуть блиску і символізм. Варто вибирати довгі, але не масивні прикраси, що підкреслюють елегантність та стиль.

Висновок

Зустрічати Новий рік 2025 року слід у спокійних, натуральних кольорах і матеріалах, уникати кричущих і яскравих відтінків, щоб привернути удачу та гармонію. Це рік, коли елегантність і вишуканість повинні бути у всьому — від вбрання до аксесуарів.

Нагадаємо, раніше ми писали, як одягнутися на Новий рік 2025: головні модні тренди сезону.

Крім цього, Фокус писав, який щасливий колір на рік Змії 2025: у чому зустріти Новий рік.