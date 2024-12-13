Что надеть на Новый год 2025: цвет, фасон и материалы по советам таролога

Таролог Елена рассказала, как правильно встречать Новый 2025 год, который будет под знаком Змеи. Она поделилась важными советами относительно цветов, материалов и фасонов для праздничного наряда, что привлечет удачу и гармонию в следующем году.

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Новый год — это время обновления, надежд и новых начинаний. Все мы ждем, что следующий год принесет удачу и гармонию, а также возможность оставить позади неприятности прошлого. Важно создать правильную атмосферу для празднования и выбора наряда, ведь символика нового года может повлиять на наши события в жизни. Таролог Елена поделилась советами, как правильно встречать 2025 год, год Змеи.

Цвет и символика 2025 года

По словам таролога, основным цветом года станет зеленый во всех его оттенках. Однако, кроме того, что 2025 год — год Змеи, этот период также будет под арконом "Отшельник" (9 аркан Таро), что тоже имеет свою символику. Она добавила, что в этот год будут актуальны природные, спокойные и натуральные цвета. Таролог Елена объясняет, что цвет 2025 года Pantone — это мягкий коричневый оттенок Mocha Mousse, отражающий связь с природой и глубинной энергией года.

Она советует отдать предпочтение цветам, которые ассоциируются с природой, таким как зеленый (но не яркий), коричневый, бежевый, серебристый, серый и глубокий синий. Именно эти оттенки будут способствовать гармонии, спокойствию и энергии Змеи.

Что не рекомендуется на Новый год

Согласно советам таролога Елены, определенные цвета и элементы стоит избегать в праздничном наряде. Красный, ярко синий, черный, белый и неоновый цвета, по ее словам, не подходят для этого года. Елена предостерегает, что красный наряд может усилить негативное влияние ретро-Марса, что вызывает ссоры, травмы и агрессию.

Также змеи очень осторожны и настораживаются, когда видят слишком яркие, кричащие или острые детали. Поэтому важно избегать яркого макияжа, длинных ногтей и глубоких вырезов.

Материалы и фасоны для праздничного наряда

Что же касается материалов, то для Нового года 2025, то, по словам таролога, стоит выбирать шелк, бархат, пайетки, бисер и кашемир — они переливаются, подобно коже змеи, и символизируют элегантность и утонченность. Елена советует избегать синтетических тканей, а также кожи змеи и меха, которые могут не соответствовать духу года.

Что касается фасонов, Елена предлагает выбирать элегантные, сдержанные и изысканные варианты. Мини-юбки, глубокие вырезы или открытое декольте не подойдут в этом году, поскольку змея ценит спокойствие, гармонию и элегантность во всех деталях.

Принты и аксессуары

Что касается принтов, то змеиный принт — это отличный выбор для этого года, но важно помнить, что это должен быть именно принт, а не натуральная кожа змеи. Елена советует избегать "хищных" анималистических принтов, таких как леопардовый, поскольку они не соответствуют натуральному и спокойному духу года.

Аксессуары для праздничной ночи должны быть также элегантными и натуральными. Выбор — деревянные, золотые, серебряные украшения, а также украшения с натуральными камнями, которые добавят блеска и символизм. Стоит выбирать длинные, но не массивные украшения, подчеркивающие элегантность и стиль.

Заключение

Встречать Новый год 2025 года следует в спокойных, натуральных цветах и материалах, избегать кричащих и ярких оттенков, чтобы привлечь удачу и гармонию. Это год, когда элегантность и изысканность должны быть во всем — от нарядов до аксессуаров.

Напомним, ранее мы писали, как одеться на Новый год 2025: главные модные тренды сезона.

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