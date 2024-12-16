Топ-5 главных трендов весны-лета 2025: что будет в моде

Мода 2025 обещает быть яркой, женственной и непредсказуемой. Персональный стилист Яна Ткаченко рассказала о главных трендах нового сезона.

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Персональный стилист Яна Ткаченко рассказала о главных трендах на 2025 год, которые уже покоряют модные подиумы мира. По словам эксперта, новый сезон будет наполнен яркими цветами, нестандартными решениями и спортивным комфортом.

Горячие шорты

ТОП-5 главных трендов весны-лета 2025 года Фото: t.me/yanatkachenko_stylist

Шорты становятся новой альтернативой мини-юбке. Как объяснила Яна Ткаченко, в 2025 году их будут носить как с обнаженными ногами, так и в сочетании с чулками.

"На подиуме в этом сезоне шорты представлены в различных вариациях — от хлопка и трикотажа до денима, блесток и кожи. Их можно смело комбинировать как с топами для вечеринок, так и с уютными кардиганами," — отмечает стилист.

Спортивный стиль

ТОП-5 главных трендов весны-лета 2025 года Фото: t.me/yanatkachenko_stylist

Как утверждает Яна Ткаченко, спортивный стиль превратился в изысканный и женственный тренд. Весна-лето 2025 демонстрирует переосмысление активной одежды благодаря роскошным тканям и элегантному дизайну. На подиумах отличились бренды Casablanca и Ferragamo, которые сделали акцент на утонченности и игривых оттенках.

"Спортивные брюки прекрасно сочетаются с каблуками и стильными аксессуарами для создания легкого образа "в дороге"," — добавляет эксперт.

Водная страна чудес

ТОП-5 главных трендов весны-лета 2025 года Фото: t.me/yanatkachenko_stylist

По словам дизайнера, водная тематика станет одной из главных в 2025 году. Влияние океана и подводного мира выйдет за пределы классического морского стиля.

"Подумайте о платьях-русалках, тропическом голубом, ракушках и элементах с пайетками. Ожидается значительный рост популярности макси-платьев с рыбьим хвостом и других "водяных" акцентов", — подчеркивает Яна Ткаченко.

Желтый цвет

ТОП-5 главных трендов весны-лета 2025 года Фото: t.me/yanatkachenko_stylist

От кремовых, мягких оттенков до насыщенного шафрана — желтый цвет станет настоящим хитом сезона весна-лето 2025. Как отмечает стилист, этот яркий тренд добавит настроения и свежести каждому образу.

Асимметрия

ТОП-5 главных трендов весны-лета 2025 года Фото: t.me/yanatkachenko_stylist

Асимметрия продолжает покорять модный мир. "Летящие юбки, топы на одно плечо или брюки с необычным кроем — это именно то, что сделает любой образ стильным и современным. Асимметричные вещи добавляют гардеробу новизны и индивидуальности", — пояснила Яна Ткаченко.

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