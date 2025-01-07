Тренды 2025 года: цвета, которые освежат ваш гардероб — советы стилиста

Персональный стилист Елена поделилась самыми актуальными цветовыми трендами на 2025 год. Она рассказала, как правильно сочетать темные и пастельные оттенки, чтобы освежить гардероб и создать стильные образы.

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Отовсюду только и слышно о трендах 2025 года. Персональный стилист Елена поделилась своими советами по актуальным цветам этого сезона и объяснила, как легко освежить гардероб без кардинальных изменений в стиле.

Цвета 2025 года: микс темных и пастельных оттенков: микс темных и пастельных оттенков

"В этом году речь идет не просто об актуальных цветах, а об их сочетаниях", — пояснила стилист.

По словам эксперта, основной принцип в выборе цветов для гардероба 2025 года — это микс темных, насыщенных, глубоких оттенков со светлыми, мягкими пастельными. Это позволяет создать гармоничные образы, подходящие под любой тип внешности и стилистические предпочтения.

Как вариант стилист советует несколько сочетаний, которые будут на пике моды: например, холодный бургундия + нежный голубой или насыщенный коричневый + светло-зеленый фисташка. Елена заявила, что эти цвета прекрасно сочетаются между собой, создавая контраст, который выглядит элегантно и современно.

Как правильно носить эти цвета?

Елена объясняет, как адаптировать эти тренды к каждому цветотипу. Она подчеркнула, что важно учитывать, какие оттенки подходят именно вам:

Если вам идут светлые пастельные цвета, носите их возле лица. Это позволит создать мягкий, гармоничный образ.

Если пастельные цвета вам не подходят, опустите их в низ образа или добавьте через аксессуары, такие как сумки или обувь.

Для тех, кому подходят темные, глубокие оттенки, можно выбирать их для верхней части образа.

Если же темные цвета не лучше всего подходят для лица, добавляйте их в низ или через детали, например, аксессуары или обувь.

Эксперименты с цветами: бесконечные возможности

По словам Елены, эти сочетания создают огромный простор для экспериментов, независимо от вашего цветотипа. Выбирая правильные оттенки для каждой части образа, по словам эксперта, можно не только обновить гардероб, но и подчеркнуть собственную индивидуальность, создавая стильные и современные образы.

Самые актуальные цветовые комбинации 2025 года

Бургунди+розовый;

Бургунди+голубой;

Коричневый+голубой;

Коричневый+пастельный зеленый;

Бургунди+хаки;

Коричневый+темно-синий джинс; Коричневый+темно-синий джинс;

Коричневый+топленое масло;

Моккамус+коричневый;

Моккамус+хаки;

Мокка+пыльно-розовый;

Бургунди+сиреневый.

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