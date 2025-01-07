Речі, які не втрачають своєї актуальності і залишаються серед головних трендів 2025 року

Персональна стилістка Олена поділилася порадами щодо трендів 2025 року, які вже можуть бути у вашій шафі. Вона розповіла, які речі залишаються позачасовими і допомагають створювати стильні образи без необхідності оновлювати гардероб.

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Якщо ви хочете бути в тренді в 2025 році, не обов'язково оновлювати гардероб з нуля. Персональна стилістка Олена поділилася кількома порадами, як використовувати речі, які вже є у вашій шафі, для створення стильних образів.

Поради від персонального стиліста

Класичний синій денім — глибокий, насичений або зістарений, потертий, але обов'язково цупкий. За словами Олени, цей елемент не виходить з моди і залишається актуальним завжди, адже він легко комбінується з іншими стилями.

Спідниці-плісе — елегантність, що завжди залишається актуальною. Стилістка пояснює, що спідниці-плісе додають образу жіночності та витонченості, і вони не втратять своєї популярності й у 2025 році.

Принт об’ємного гороху — класика, що повертається в нових інтерпретаціях. Олена зазначає, що цей принт став справжнім хітом сезону, і він може бути як на одязі, так і на аксесуарах.

Джинси-кльош — елемент стилю, який завжди був поза часом, але цього року особливо актуальний. Джинси з розширеним низом повертаються на подіуми, і стилістка рекомендує їх носити для створення елегантного та сучасного вигляду.

Ці речі завжди були позачасовими, але зараз вони стали серед головних трендів. Олена впевнена, що вони є у вашому гардеробі, тому не гайте часу й використовуйте їх для створення стильних образів вже сьогодні!

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