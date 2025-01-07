Вещи, которые не теряют своей актуальности и остаются среди главных трендов 2025 года
Персональный стилист Елена поделилась советами по трендам 2025 года, которые уже могут быть в вашем шкафу. Она рассказала, какие вещи остаются вневременными и помогают создавать стильные образы без необходимости обновлять гардероб.
Если вы хотите быть в тренде в 2025 году, не обязательно обновлять гардероб с нуля. Персональный стилист Елена поделилась несколькими советами, как использовать вещи, которые уже есть в вашем шкафу, для создания стильных образов.
Советы от персонального стилиста
Классический синий деним — глубокий, насыщенный или состаренный, потертый, но обязательно плотный. По словам Елены, этот элемент не выходит из моды и остается актуальным всегда, ведь он легко комбинируется с другими стилями.
Юбки-плиссе — элегантность, которая всегда остается актуальной. Стилист объясняет, что юбки-плиссе добавляют образу женственности и утонченности, и они не потеряют своей популярности и в 2025 году.
Принт объемного гороха — классика, которая возвращается в новых интерпретациях. Елена отмечает, что этот принт стал настоящим хитом сезона, и он может быть как на одежде, так и на аксессуарах.
Джинсы-клеш — элемент стиля, который всегда был вне времени, но в этом году особенно актуален. Джинсы с расширенным низом возвращаются на подиумы, и стилист рекомендует их носить для создания элегантного и современного образа.
Эти вещи всегда были вневременными, но сейчас они стали среди главных трендов. Елена уверена, что они есть в вашем гардеробе, поэтому не теряйте времени и используйте их для создания стильных образов уже сегодня!
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