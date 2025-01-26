Нові тренди манікюру на 2025: від елегантних шоколадних відтінків до металіка

2025 рік принесе нові модні тенденції для манікюру, і вони обіцяють бути не тільки стильними, але й оригінальними. Від елегантного поєднання технік до натуральних відтінків — ці тренди змінять ваш погляд на манікюр і зроблять руки справжнім акцентом у образі.

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2025 рік вже на порозі, і це означає, що настав час оновити свої модні звички, зокрема в манікюрі. В новому році на нас чекають цікаві й оригінальні тенденції, які додадуть стильного акценту вашим рукам. Українській майстри манікюру назвали найголовніші тренди цього року.

Кішка та вітраж

Цей тренд створює надзвичайно ефектний і стильний вигляд, який точно приверне увагу. Поєднання технік "кішка" з її характерним блиском та вітражних елементів додає манікюру загадковості та елегантності. Як стверджують майстри, такий дизайн відмінно підійде тим, хто хоче відмовитися від однотонних червоних лаків і додати в образ яскраву родзинку. Різноманітність кольорів та візерунків дозволяє адаптувати цей тренд до будь-якого стилю.

Шоколад або мокко

Темні, глибокі відтінки, такі як шоколад та мокко, будуть на піку популярності в 2025 році. Ці кольори додають елегантності і виразності образу, виглядають бездоганно в будь-якій ситуації — від повсякденного до вечірнього. Як стверджують нейл-майстри, особливо добре ці кольори виглядатимуть у вигляді матового покриття, яке додає ще більшої стилістичної вишуканості.

Металік

Для тих, хто хоче додати сяйва своєму манікюру, у 2025 році знову в моді металік. Блискучі відтінки сріблястого, золотого та бронзового кольору відмінно підходять для святкових заходів або вечірок. Як зазначають нейл-майстри, металік дозволяє створити унікальні варіанти манікюру, підкреслюючи кожну деталь і додаючи ефекту розкоші. Сучасний манікюр в стилі металік виглядатиме бездоганно як для коротких, так і для довгих нігтів.

Натуральні нігті або японський манікюр

Мода на натуральність продовжує захоплювати серця модниць. У 2025 році трендом стане японський манікюр — натуральний, збережений вигляд нігтів, з легким блиском та здоровим виглядом. Як вважають фахівці, вибір в сторону натуральних нігтів, без зайвих прикрас, дозволяє підкреслити природну красу рук і створює бездоганний лаконічний образ. Погодьтеся, з таким манікюром ви завжди будете виглядати стильно й елегантно, не перебільшуючи.

Нагадаємо, раніше ми писали, про Baby Pink, Matcha Green, Cardinal Red, Plum Purple — кольори, які підкорять 2025.

Крім цього, Фокус писав, про тренди 2025 року: кольори, які освіжать ваш гардероб — поради стилістки.