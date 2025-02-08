Манікюр на День святого Валентина 2025: трендові ідеї для покриття нігтів (фото)
День святого Валентина – ідеальний привід додати образу нотку романтики та ніжності. А що може підкреслити атмосферу свята краще, ніж стильний манікюр?
Уже зовсім скоро настане найбільш романтичне свято року — День святого Валентина 2025. Фокус розповідає, який манікюр можна зробити на подію для всіх закоханих.
Класичний червоний манікюр
Насичений червоний колір завжди актуальний для цього свята, як і в інші періоди року. Можна експериментувати з формою нігтів та відтінками червоного. За бажання можна й додати дизайн на свій смак.
Серця на повітряній кулі
Нехай у цей день Святого Валентина вас зачарує солодке мистецтво з повітряної кулі – ідеальне доповнення до дня з подругами чи веселого вечірнього побачення, пише Vogue.
Дизайн із сердечками
Малюнки сердечок завжди додають романтичності в сіру буденність. Їх можна нанести на всі нігті або лише на деякі, поєднуючи з французьким манікюром.
Ніжний рожевий манікюр
Використання ніжних або насичених відтінків рожевого, з додаванням блискіток чи камінців, створює елегантний вигляд.
Нігті з листового золота
Шикарний і простий манікюр може стати вашим настроєм на День Валентина, пише Vogue. У такому випадку спробуйте ніжний манікюр із сусальним золотом поверх класичної нюдової основи.
Абстрактний дизайн
Бризки, мазки та розмиття в різних кольорах додають оригінальності. Тут можливий максимальний політ вашої фантазії та бажання.
Перлинне втирання
Глазурований хромований манікюр надає нігтям розкішного сяйва.
Нагадаємо, який манікюр у трендах у 2025 році.
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