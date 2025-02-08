Манікюр на День святого Валентина 2025: трендові ідеї для покриття нігтів (фото)

День святого Валентина – ідеальний привід додати образу нотку романтики та ніжності. А що може підкреслити атмосферу свята краще, ніж стильний манікюр?

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Уже зовсім скоро настане найбільш романтичне свято року — День святого Валентина 2025. Фокус розповідає, який манікюр можна зробити на подію для всіх закоханих.

Класичний червоний манікюр

Насичений червоний колір завжди актуальний для цього свята, як і в інші періоди року. Можна експериментувати з формою нігтів та відтінками червоного. За бажання можна й додати дизайн на свій смак.

Класичний червоний манікюр

Серця на повітряній кулі

Нехай у цей день Святого Валентина вас зачарує солодке мистецтво з повітряної кулі – ідеальне доповнення до дня з подругами чи веселого вечірнього побачення, пише Vogue.

Серця на повітряній кулі

Дизайн із сердечками

Малюнки сердечок завжди додають романтичності в сіру буденність. Їх можна нанести на всі нігті або лише на деякі, поєднуючи з французьким манікюром.

Дизайн із сердечками

Ніжний рожевий манікюр

Використання ніжних або насичених відтінків рожевого, з додаванням блискіток чи камінців, створює елегантний вигляд.

Ніжний рожевий манікюр

Нігті з листового золота

Шикарний і простий манікюр може стати вашим настроєм на День Валентина, пише Vogue. У такому випадку спробуйте ніжний манікюр із сусальним золотом поверх класичної нюдової основи.

Нігті з листового золота

Абстрактний дизайн

Бризки, мазки та розмиття в різних кольорах додають оригінальності. Тут можливий максимальний політ вашої фантазії та бажання.

Абстрактний дизайн

Перлинне втирання

Глазурований хромований манікюр надає нігтям розкішного сяйва.

Перлинне втирання

Нагадаємо, який манікюр у трендах у 2025 році.

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