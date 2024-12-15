Стиль життя
"Котяче око" та мінімалізм: який манікюр зробити на Новий 2025 рік (фото)
Вікторія Ситняк
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Новорічний манікюр — прекрасна можливість додати святкового настрою. Пропонуємо ідеї трендового покриття.
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На новорічні свята 2024 року актуальними є стильні, яскраві та елегантні варіанти манікюру. Фокус радить кілька трендових ідей.
Металік і блискітки
- Срібло та золото: відтінки металу залишаються фаворитами. Покриття можна зробити глянсовим або з блискучими частинками.
- Глітер-градієнт: перехід від прозорого покриття до насиченого блиску виглядає дуже святково.
Френч з акцентами
- Класичний френч оновлюється за рахунок кольорових кінчиків (золото, срібло, червоний) або декору у вигляді стразів.
- Двошаровий френч: дві тонкі лінії різних кольорів на кінчику нігтя.
Новорічна символіка
- Зимові візерунки: сніжинки, ялинкові іграшки, олені та зірки. Їх можна нанести за допомогою стемпінгу або вручну.
- Омбре в зимових тонах: білий, блакитний і сріблястий для імітації морозного покриття.
Матові текстури
- Матовий манікюр у відтінках бордо, смарагдового, нюдового або синього – вдалий вибір для тих, хто шукає елегантність.
- Додайте акценти: глянцеві малюнки або дрібні блискітки на матовому фоні.
"Котяче око" і хром
- Покриття з ефектом "котячого ока" особливо популярні завдяки своєму глибокому блиску.
- Хромовані відтінки: чорний, синій або фіолетовий хром створюють футуристичний вигляд.
Мінімалізм з деталями
- Нюдові або прозорі відтінки з однією-двома деталями: камінчики, геометричні лінії, блискучі точки.
Вибирайте стиль, який підкреслить вашу індивідуальність і гармоніюватиме з вашим образом.
Нагадаємо, чому не можна носити покриття понад три тижні.
Також Фокус писав про ідеї манікюру для притягнення кохання та удачі в новому році.