Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

"Котяче око" та мінімалізм: який манікюр зробити на Новий 2025 рік (фото)

манікюр 2024, трендовий манікюр, новорічний манікюр, манікюр на новий рік, святковий манікюр, котяче око, френч
Фото: Getty Images | Фото ілюстративне

Новорічний манікюр — прекрасна можливість додати святкового настрою. Пропонуємо ідеї трендового покриття.

Related video

На новорічні свята 2024 року актуальними є стильні, яскраві та елегантні варіанти манікюру. Фокус радить кілька трендових ідей.

Металік і блискітки

  • Срібло та золото: відтінки металу залишаються фаворитами. Покриття можна зробити глянсовим або з блискучими частинками.
  • Глітер-градієнт: перехід від прозорого покриття до насиченого блиску виглядає дуже святково.
Манікюр у стилі "металік"

Френч з акцентами

  • Класичний френч оновлюється за рахунок кольорових кінчиків (золото, срібло, червоний) або декору у вигляді стразів.
  • Двошаровий френч: дві тонкі лінії різних кольорів на кінчику нігтя.
Френч з акцентами

Новорічна символіка

  • Зимові візерунки: сніжинки, ялинкові іграшки, олені та зірки. Їх можна нанести за допомогою стемпінгу або вручну.
  • Омбре в зимових тонах: білий, блакитний і сріблястий для імітації морозного покриття.
Манікюр у новорічному стилі

Матові текстури

  • Матовий манікюр у відтінках бордо, смарагдового, нюдового або синього – вдалий вибір для тих, хто шукає елегантність.
  • Додайте акценти: глянцеві малюнки або дрібні блискітки на матовому фоні.
Матовий манікюр

"Котяче око" і хром

  • Покриття з ефектом "котячого ока" особливо популярні завдяки своєму глибокому блиску.
  • Хромовані відтінки: чорний, синій або фіолетовий хром створюють футуристичний вигляд.
Манікюр у стилі "котяче око" Fullscreen
Манікюр у стилі "котяче око"
Фото: Фокус

Мінімалізм з деталями

  • Нюдові або прозорі відтінки з однією-двома деталями: камінчики, геометричні лінії, блискучі точки.
Мінімалізм з деталями

Вибирайте стиль, який підкреслить вашу індивідуальність і гармоніюватиме з вашим образом.

Нагадаємо, чому не можна носити покриття понад три тижні.

Також Фокус писав про ідеї манікюру для притягнення кохання та удачі в новому році.