"Котяче око" та мінімалізм: який манікюр зробити на Новий 2025 рік (фото)

Новорічний манікюр — прекрасна можливість додати святкового настрою. Пропонуємо ідеї трендового покриття.

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На новорічні свята 2024 року актуальними є стильні, яскраві та елегантні варіанти манікюру. Фокус радить кілька трендових ідей.

Металік і блискітки

Срібло та золото : відтінки металу залишаються фаворитами. Покриття можна зробити глянсовим або з блискучими частинками.

: відтінки металу залишаються фаворитами. Покриття можна зробити глянсовим або з блискучими частинками. Глітер-градієнт: перехід від прозорого покриття до насиченого блиску виглядає дуже святково.

Манікюр у стилі "металік"

Френч з акцентами

Класичний френч оновлюється за рахунок кольорових кінчиків (золото, срібло, червоний) або декору у вигляді стразів.

оновлюється за рахунок кольорових кінчиків (золото, срібло, червоний) або декору у вигляді стразів. Двошаровий френч: дві тонкі лінії різних кольорів на кінчику нігтя.

Френч з акцентами

Новорічна символіка

Зимові візерунки : сніжинки, ялинкові іграшки, олені та зірки. Їх можна нанести за допомогою стемпінгу або вручну.

: сніжинки, ялинкові іграшки, олені та зірки. Їх можна нанести за допомогою стемпінгу або вручну. Омбре в зимових тонах: білий, блакитний і сріблястий для імітації морозного покриття.

Манікюр у новорічному стилі

Матові текстури

Матовий манікюр у відтінках бордо, смарагдового, нюдового або синього – вдалий вибір для тих, хто шукає елегантність.

Додайте акценти: глянцеві малюнки або дрібні блискітки на матовому фоні.

Матовий манікюр

"Котяче око" і хром

Покриття з ефектом "котячого ока" особливо популярні завдяки своєму глибокому блиску.

Хромовані відтінки: чорний, синій або фіолетовий хром створюють футуристичний вигляд.

Манікюр у стилі "котяче око" Фото: Фокус

Мінімалізм з деталями

Нюдові або прозорі відтінки з однією-двома деталями: камінчики, геометричні лінії, блискучі точки.

Мінімалізм з деталями

Вибирайте стиль, який підкреслить вашу індивідуальність і гармоніюватиме з вашим образом.

Нагадаємо, чому не можна носити покриття понад три тижні.

Також Фокус писав про ідеї манікюру для притягнення кохання та удачі в новому році.