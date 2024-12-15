Стиль жизни
"Кошачий глаз" и минимализм: какой маникюр сделать на Новый 2025 год (фото)
Виктория Сытняк
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Новогодний маникюр — прекрасная возможность добавить праздничного настроения. Предлагаем идеи трендового покрытия.
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На новогодние праздники 2024 года актуальны стильные, яркие и элегантные варианты маникюра. Фокус советует несколько трендовых идей.
Металлик и блестки
- Серебро и золото: оттенки металла остаются фаворитами. Покрытие можно сделать глянцевым или с блестящими частицами.
- Глиттер-градиент: переход от прозрачного покрытия к насыщенному блеску выглядит очень празднично.
Френч с акцентами
- Классический френч обновляется за счет цветных кончиков (золото, серебро, красный) или декора в виде стразов.
- Двухслойный френч: две тонкие линии разных цветов на кончике ногтя.
Новогодняя символика
- Зимние узоры: снежинки, елочные игрушки, олени и звезды. Их можно нанести с помощью стемпинга или вручную.
- Омбре в зимних тонах: белый, голубой и серебристый для имитации морозного покрытия.
Матовые текстуры
- Матовый маникюр в оттенках бордо, изумрудного, нюдового или синего — удачный выбор для тех, кто ищет элегантность.
- Добавьте акценты: глянцевые рисунки или мелкие блестки на матовом фоне.
"Кошачий глаз" и хром
- Покрытия с эффектом "кошачьего глаза" особенно популярны благодаря своему глубокому блеску.
- Хромированные оттенки: черный, синий или фиолетовый хром создают футуристический вид.
Минимализм с деталями
- Нюдовые или прозрачные оттенки с одной-двумя деталями: камушки, геометрические линии, блестящие точки.
Выбирайте стиль, который подчеркнет вашу индивидуальность и будет гармонировать с вашим образом.
Напомним, почему нельзя носить покрытие более трех недель.
Также Фокус писал об идеях маникюра для привлечения любви и удачи в новом году.