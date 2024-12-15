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Стиль жизни

"Кошачий глаз" и минимализм: какой маникюр сделать на Новый 2025 год (фото)

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Фото: Getty Images | Фото иллюстративное

Новогодний маникюр — прекрасная возможность добавить праздничного настроения. Предлагаем идеи трендового покрытия.

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На новогодние праздники 2024 года актуальны стильные, яркие и элегантные варианты маникюра. Фокус советует несколько трендовых идей.

Металлик и блестки

  • Серебро и золото: оттенки металла остаются фаворитами. Покрытие можно сделать глянцевым или с блестящими частицами.
  • Глиттер-градиент: переход от прозрачного покрытия к насыщенному блеску выглядит очень празднично.
Маникюр в стиле "металлик"

Френч с акцентами

  • Классический френч обновляется за счет цветных кончиков (золото, серебро, красный) или декора в виде стразов.
  • Двухслойный френч: две тонкие линии разных цветов на кончике ногтя.
Френч с акцентами

Новогодняя символика

  • Зимние узоры: снежинки, елочные игрушки, олени и звезды. Их можно нанести с помощью стемпинга или вручную.
  • Омбре в зимних тонах: белый, голубой и серебристый для имитации морозного покрытия.
Маникюр в новогоднем стиле

Матовые текстуры

  • Матовый маникюр в оттенках бордо, изумрудного, нюдового или синего — удачный выбор для тех, кто ищет элегантность.
  • Добавьте акценты: глянцевые рисунки или мелкие блестки на матовом фоне.
Матовый маникюр

"Кошачий глаз" и хром

  • Покрытия с эффектом "кошачьего глаза" особенно популярны благодаря своему глубокому блеску.
  • Хромированные оттенки: черный, синий или фиолетовый хром создают футуристический вид.
Маникюр в стиле "кошачий глаз" Fullscreen
Маникюр в стиле "кошачий глаз"
Фото: Фокус

Минимализм с деталями

  • Нюдовые или прозрачные оттенки с одной-двумя деталями: камушки, геометрические линии, блестящие точки.
Минимализм с деталями

Выбирайте стиль, который подчеркнет вашу индивидуальность и будет гармонировать с вашим образом.

Напомним, почему нельзя носить покрытие более трех недель.

Также Фокус писал об идеях маникюра для привлечения любви и удачи в новом году.