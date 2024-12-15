"Кошачий глаз" и минимализм: какой маникюр сделать на Новый 2025 год (фото)

Новогодний маникюр — прекрасная возможность добавить праздничного настроения. Предлагаем идеи трендового покрытия.

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На новогодние праздники 2024 года актуальны стильные, яркие и элегантные варианты маникюра. Фокус советует несколько трендовых идей.

Металлик и блестки

Серебро и золото : оттенки металла остаются фаворитами. Покрытие можно сделать глянцевым или с блестящими частицами.

: оттенки металла остаются фаворитами. Покрытие можно сделать глянцевым или с блестящими частицами. Глиттер-градиент: переход от прозрачного покрытия к насыщенному блеску выглядит очень празднично.

Маникюр в стиле "металлик"

Френч с акцентами

Классический френч обновляется за счет цветных кончиков (золото, серебро, красный) или декора в виде стразов.

обновляется за счет цветных кончиков (золото, серебро, красный) или декора в виде стразов. Двухслойный френч: две тонкие линии разных цветов на кончике ногтя.

Френч с акцентами

Новогодняя символика

Зимние узоры : снежинки, елочные игрушки, олени и звезды. Их можно нанести с помощью стемпинга или вручную.

: снежинки, елочные игрушки, олени и звезды. Их можно нанести с помощью стемпинга или вручную. Омбре в зимних тонах: белый, голубой и серебристый для имитации морозного покрытия.

Маникюр в новогоднем стиле

Матовые текстуры

Матовый маникюр в оттенках бордо, изумрудного, нюдового или синего — удачный выбор для тех, кто ищет элегантность.

Добавьте акценты: глянцевые рисунки или мелкие блестки на матовом фоне.

Матовый маникюр

"Кошачий глаз" и хром

Покрытия с эффектом "кошачьего глаза" особенно популярны благодаря своему глубокому блеску.

Хромированные оттенки: черный, синий или фиолетовый хром создают футуристический вид.

Маникюр в стиле "кошачий глаз" Фото: Фокус

Минимализм с деталями

Нюдовые или прозрачные оттенки с одной-двумя деталями: камушки, геометрические линии, блестящие точки.

Минимализм с деталями

Выбирайте стиль, который подчеркнет вашу индивидуальность и будет гармонировать с вашим образом.

Напомним, почему нельзя носить покрытие более трех недель.

Также Фокус писал об идеях маникюра для привлечения любви и удачи в новом году.