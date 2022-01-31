Хью Джекман нарядил своего бульдога в пальто и сапоги из-за холода в Нью-Йорке (фото)

У актера и его супруги – две собаки, которые живут с ними уже много лет и являются звездами страничек звездной четы в Instagram.

53-летний австралийский актер Хью Джекман, сделавший головокружительную карьеру в Голливуде и известный всему миру в роли супермутанта Росомахи, попал в объективы папарацци во время прогулки по Нью-Йорку в компании своего французского бульдога Дали, пишет Daily Mail.

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Учитывая, что в мегаполисе очень похолодало, а температура местами опустилась до -16 градусов, и намело снега, актер тепло одел своего питомца. На Дали было милое сине-серое теплое пальто и ярко-красные зимние сапожки на всех четырех лапах.

Его хозяин надел черные джинсы, темно-синее пальто и кожаные армейские ботинки.

[ + – ] В Нью-Йорке сейчас холодно, поэтому и Хью, и Дали укутаны с ног до головы

Супруга актера Деборра-Ли Фернесс была замечена со второй собакой семейства по кличке Аллегра. 66-летняя актриса укуталась от холода в толстые черные леггинсы и пуховик. Она дополнила свой наряд забавными белыми ботильонами и оранжевой вязаной повязкой на голове.

Хью и его супруга часто делятся фото и видео своих любимцев, которые уже много лет живут в семье. Например, с Дали актер гулял по центру Нью-Йорка еще в 2011 году. Бульдог появился в семье осенью 2010 года, когда Хью подарил щенка своим детям и назвал его в честь испанского художника Сальвадора Дали. Аллегра – помесь пуделя и болонки. Ее Джекманы завели позже, и поначалу она не очень ладила с Дали, однако затем собаки подружились.

[ + – ] Хью Джекман и Дали, 2011 год Фото: Getty Images

[ + – ] Актер с собаками Дали и Аллегрой, декабрь, 2021 год

Совсем недавно жена актера Дебора-Ли получила звание офицера Ордена Австралии. Супруг трогательно поздравил ее с этим.

"Так горжусь Деб! Сегодня она была назначена офицером (AO) Ордена Австралии. В течение почти 30 лет я был свидетелем ее бесконечной щедрости и приверженности служению. Ее нетерпимость к несправедливости и ее сердце, огромное, как наша великая страна. Сегодня все остальные понимают и ценят ее невероятную работу", – написал он в Instagram. На фото женщина изображена с домашними питомцами.

Орден Австралии был учрежден королевой Великобритании Елизаветой II 14 февраля 1975 года "с целью соответствующего признания граждан Австралии и других лиц в их достижениях и похвальной службы". Его вручают деятелям культуры, искусства и тем, кто делает общественно важные вещи.

[ + – ] Деборра-Ли Фернесс с Дели и Аллегрой

Хью и Дебора познакомились еще в 1995 году на съемках австралийского телешоу "Коррелли", и с тех пор не разлучались. Они усыновили двоих детей, Оскара и Еву, которым сейчас 21 год и 16 лет.

Фернес является рьяным сторонником усыновления и в свое время даже пострадала из-за убеждений. В 2020 году она рассказала подкасту Future Women's Drive, что ее "избили" люди, которые по какой-то причине выступают против усыновления.

Она добавила, что полна решимости помочь детям найти безопасные дома, несмотря на негативную реакцию некоторых кругов.

"Мне пришлось по-настоящему сесть и подумать, например: "Правильно ли я поступаю?" И я сделала всю свою работу, посмотрела на нее и подумала: "Нет, этим детям нужен дом". Я просто продолжала идти", – подчеркнула она.

Напомним, в декабре прошлого года Хью Джекман заразился коронавирусом после бустерной дозы вакцины. Актер перенес заболевание относительно легко, с небольшим кашлем и насморком.