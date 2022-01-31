Г'ю Джекман одягнув свого бульдога в пальто та чоботи через холод у Нью-Йорку (фото)

В актора та його дружини — два собаки, які живуть з ними вже багато років і є зірками сторінок зіркового подружжя в Instagram.

53-річний австралійський актор Г'ю Джекман, який зробив карколомну кар'єру в Голлівуді й відомий усьому світу в ролі супермутанта Росомахи, потрапив в об'єктиви папараці під час прогулянки Нью-Йорком у компанії свого французького бульдога Далі, пише Daily Mail.

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Враховуючи, що в мегаполісі дуже похолоднішало, а температура місцями опустилася до -16 градусів, і намело снігу, актор тепло вдягнув свого вихованця. На Далі було миле синьо-сіре тепле пальто та яскраво-червоні зимові чобітки на всіх чотирьох лапах.

Його господар одягнув чорні джинси, темно-синє пальто та шкіряні армійські черевики.

[ + – ] У Нью-Йорку зараз холодно, тому і Г'ю, і Далі укутані з ніг до голови

Дружина актора Дебора-Лі Фернесс була помічена з другим собакою сімейства на прізвисько Аллегра. 66-річна акторка укуталася від холоду в товсті чорні легінси та пуховик. Вона доповнила своє вбрання цікавими білими ботильйонами та помаранчевою в'язаною пов'язкою на голові.

Г'ю та його дружина часто діляться фото та відео своїх улюбленців, які вже багато років живуть у родині. Наприклад, із Далі актор гуляв центром Нью-Йорка ще в 2011 році. Бульдог з'явився в сім'ї восени 2010 року, коли Г'ю подарував цуценя своїм дітям і назвав його на честь іспанського художника Сальвадора Далі. Аллегра — помісь пуделя та болонки. Її Джекмани завели пізніше, і спочатку вона не дуже ладнала з Далі, проте потім собаки потоваришували.

[ + – ] Г'ю Джекман і Далі, 2011 рік Фото: Getty Images

[ + – ] Актор із собаками Далі й Аллегрою, грудень, 2021 рік

Нещодавно дружина актора Дебора-Лі отримала звання офіцера Ордену Австралії. Чоловік зворушливо привітав її з цим.

"Так пишаюся Деб! Сьогодні вона була призначена офіцером (AO) Ордену Австралії. Протягом майже 30 років я був свідком її нескінченної щедрості та прихильності до служіння. Її нетерпимість до несправедливості та її серце, величезне, як наша велика країна. Сьогодні всі інші розуміють і цінують її неймовірну роботу", — написав він в Instagram. На фото жінка зображена з домашніми улюбленцями.

Орден Австралії був заснований королевою Великобританії Єлизаветою II 14 лютого 1975 "з метою відповідного визнання громадян Австралії та інших осіб у їх досягненнях і похвальної служби". Його вручають діячам культури, мистецтва та тим, хто робить суспільно важливі речі.

[ + – ] Дебора-Лі Фернесс із Делі й Аллегрою

Г'ю та Дебора познайомилися ще в 1995 році на зйомках австралійського телешоу "Корреллі", і з того часу не розлучалися. Вони усиновили двох дітей, Оскара та Єву, яким зараз 21 рік і 16 років.

Фернесс є завзятою прихильницею усиновлення і свого часу навіть постраждала через переконання. У 2020 році вона розповіла підкасту Future Women's Drive, що її "побили" люди, які з якоїсь причини виступають проти усиновлення.

Вона додала, що сповнена рішучості допомогти дітям знайти безпечні будинки, незважаючи на негативну реакцію деяких кіл.

"Мені довелося по-справжньому сісти і подумати, наприклад: "Чи правильно я роблю?" І я зробила всю свою роботу, подивилася на неї і подумала: "Ні, цим дітям потрібен будинок".

Нагадаємо, у грудні минулого року Г'ю Джекман заразився коронавірусом після бустерної дози вакцини. Актор переніс захворювання відносно легко, з невеликим кашлем і нежитем.