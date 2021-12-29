Г'ю Джекман заразився COVID-19 після бустерної дози вакцини (відео)

Актор записав спеціальне звернення, щоб про ситуацію фанати дізналися від нього. Джеман розповів, як протікає хвороба, а серед симптомів – першіння у горлі та нежить.

Відомий 53-річний актор з Австралії, зірка фільму "Люди Ікс" Г'ю Джекман захворів на коронавірус, незважаючи на вакцинацію трьома дозами. Про це він повідомив у своєму Instagram.

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Відеозвернення зірка записала після того, як отримала позитивний тест. Відомо, що бустерне щеплення Джекману робили три тижні тому.

На кадрах, де він постав перед шанувальниками у захисній масці, зірка каже, що захворювання зараз більше схоже на застуду. Серед симптомів — першіння у горлі та нежить.

"Я просто хотів, щоб ви почули це від мене. Я отримав позитивний тест на COVID. Легкі симптоми. Я з нетерпінням чекаю можливості повернутися на сцену якнайшвидше. Бажаю вам любові у щасливому і здоровому новому році", — говорить на відео Джекман .

Як повідомлялося нещодавно, 42-річний американський актор Джейсон Момоа захворів на коронавірус, через що був змушений перервати зйомки і вирушити на самоізоляцію.

Після нетривалої хвороби Джейсон Момоа вилікувався від коронавірусу та повеселився на вечірці "Будинку Гуччі".