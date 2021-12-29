Хью Джекман заразился COVID-19 после бустерной дозы вакцины (видео)

Актер записал специальное обращение, чтобы о ситуации фанаты узнали от него. Джеман рассказал, что болезнь протекает, а среди симптомов – першение в горле и насморк.

Известный 53-летний актер из Австралии, звезда фильма "Люди Икс" Хью Джекман заболел коронавирусом, несмотря на вакцинацию тремя дозами. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Видеообращение звезда записал после того, как получил положительный тест. Известно, что бустерную прививку Джекману делали три недели назад.

На кадрах, где он предстал перед поклонниками в защитной маске, звезда говорит, что его заболевание сейчас больше похоже на простуду. Среди симптомов — першение в горле и насморк.

"Я просто хотел, чтобы вы услышали это от меня. Я получил положительный тест на COVID. Легкие симптомы. Я с нетерпением жду возможности вернуться на сцену как можно скорее. Желаю вам любви в счастливом и здоровом новом году", – говорит на видео Джекман.

Как сообщалось недавно, 42-летний американский актер Джейсон Момоа заболел коронавирусом, из-за чего был вынужден прервать съемки и отправиться на самоизоляцию.

После непродолжительной болезни Джейсон Момоа излечился от коронавируса и повеселился на вечеринке "Дома Гуччи".