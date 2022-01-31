Всадницы Chanel и призраки Valentino. Лучшие образы Недели моды в Париже по мнению редакции

В Париже прошла Неделя моды "от кутюр" сезона весна-лето 2022

На парижской Неделе моды мировые фэшен-флагманы представили видение высокой моды в этом году, а редакция Фокус собрала самые яркие образы, от которых невозможно оторвать глаз.

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Дизайнеры лучших модных домов мира представили прекрасные и необычные решения. Schiaparelli, Dior, Chanel, Valentino и многие другие продемонстрировали модели, над которыми работали лучшие портные современности.

Примечательно, но дома моды обычно не зарабатывают на своих шикарных, кутюрных нарядах. Тяжело оценить платья, над которыми работает целая команда на протяжении многих месяцев. Так, основатель концерна люксовых брендов — LVMH Бернард Арно рассказывал, что такие эффектные и дорогие наряды отшиваются для того, чтобы придать марке "ауру роскоши".

"Haute couture – это то, что придает нашему бизнесу столь необходимую ауру роскоши. Деньги, которые мы тратим на этот модный сегмент, не так важны. В обмен на деньги, которые мы теряем на кутюрные наряды, мы получаем имидж, который они нам обеспечивают. Посмотрите, сколько внимания привлекает коллекция. Именно здесь вас замечают. Вы должны быть частью этого мира. Именно здесь мы внедряем свои новые идеи и запускаем их в действие", — признавался Бернард Арно в одном из интервью зарубежным СМИ.

Так, вечернее платье обойдется минимум в 30 тысяч долларов. Как правило, наряды шьются эксклюзивно для одного человека и требуют снятия в среднем 150 мерок.

Например, кутюрное платье Dior, в котором Сара Джессика Паркер появлялась в последнем сезоне "Секса в большом городе" стоило 80 тысяч долларов и стало самым дорогим нарядом сериала.

Fendi

Дом моды Fendi устроил показ в Palais Brongniart. Входящих в зал гостей "встречало" изображение римской штаб-квартиры бренда.

Креативный директор дома Ким Джонс показал платья из струящегося шелка и атласа с рельефной вышивкой в стиле средневековой итальянской моды. Самыми запоминающимися стали принты с изображениями классических произведений и скульптур.

Valentino

Valentino представил коллекцию с самыми разными моделями. И запоминающимися стали платья из тафты чистых простых линий и ярких цветов с драпировками.

Модели одежды делали отсылки к классическим линиям древнегреческих и древнеримских костюмов.

Jean Paul Gaultier

Показ прошел на подиуме, драпированном черной газовой тканью. По подиуму вышагивали модели в корсетах, к которым дом моды, как известно, питает слабость.

[ + – ] Модный показ Jean Paul Gaultier

Нашлось место и для самого популярного платья модельера – с полосками, повторяющими линии тела. Но самыми яркими стали вязаные вечерние платья. Кто бы мог подумать, что свитер крупной вязки может перевоплотиться в элегантный наряд. С тех пор как два года назад сам Готье объявил о завершении карьеры, над коллекциями для его модного дома работают приглашенные дизайнеры, которых выбирает он сам. В этом году коллекцию готовил креативный директор Y/Project и Diesel Гленн Мартенс.

Dior

В свою очередь, креативный директор Мария Грация Кьюри представила лаконичные наряды, среди которых профилировали серый и белый цвета и минимум деталей. Хотя место для рельефной вышивки все же нашлось.

[ + – ] Модный показ Dior

Платья, пальто, жакеты и даже колготки дизайнер украсила кристаллами и бисером. Показ проходил в Музее Родена. Стены декоорировали разноцветные гобелены от Chanakya School Of Craft, которая обучает различным ремеслам индийских женщин. Создание полотен заняло 280 тысяч часов ручного труда 380 мастериц.

Chanel

[ + – ] Шарлотта Казираги на показе Chanel Фото: Getty Images

Девушки на показе Chanel демонстрировали узнаваемые костюмы из твида, дополненные вышивкой, перьями и кристаллами. Но самым запоминающимся стал образ Шарлотты Казираги, племянницы правящего князя Альбера II, амбассадора модного дома, снимавшейся в рекламе коллекции сезона весна-лето 2021

[ + – ] Модный показ Chanel

Она выехала на подиум в коротком жакете наездницы, верхом на своем гнедом скакуне. Впрочем, показ сопровождал скандал. Стилисты пытались создать макияж в стиле кинодив эпохи немого кино. Но критики заявили, что тени похожи на синяки под глазами и обвинили бренд в романтизации домашнего насилия.

Viktor & Rolf

[ + – ] Модель на показе Viktor & Rolf Фото: Getty Images

Этот модный дом вдохновлялся классическими фильмами о Дракуле. Модели на подиумах напоминали вампиров — их кожа была обильно припудрена, губы ярко накрашены, а линия плеч максимально приподнята.

[ + – ] Модный показ Viktor & Rolf

Но, какую бы цель не преследовали создатели, в Сети уже заявили, что модели напоминают наряд дяди Фестера из фильма "Семейка Адамс" и героя мультипликационного фильма "Гадкий Я" Фелониуса Грю.

Schiaparelli

Подзабытый, но возрожденный дом моды Schiaparelli возвращается с триумфом. Модели Дэниела Роузберри начали готовить еще в апреле, и, при создании коллекции дизайнер вдохновлялся космическими путешествиями из классических научно-популярных фильмов вроде "Дюны", "Прометея" и "Прибытия".

[ + – ] Модный показ Schiaparelli

Показ прошел в парижском Пти-Пале и особое внимание привлекли корсеты с латунными кольцами, широкополые шляпы с золотыми мозгами и крупные золотые украшения. Некоторые наряды и сами по себе напоминали украшения.

Elie Saab

Знаменитый ливанский дизайнер спустя два года вернулся на подиум и доказал, что остался себе верен.

[ + – ] Свадебное платье Elie Saab Фото: Getty Images

Его платья – это, традиционно, квинтэссенция роскоши. По подиуму шли модели в роскошных нарядах из тюля, богато расшитые стразами, вышивкой и декорированные перьями.

[ + – ] Модный показ Elie Saab

Вуали заменили маски-решетки с ромбовидными узорами, усеянные кристаллами, а свадебное платье заняло собой почти весь подиум в ширину из-за обилия деталей и роскошной юбки с кринолином.

Но, помимо него, запомнилось и платье-бутон с драпировкой на декольте, напоминающей лепестки цветка.