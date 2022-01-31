Вершниці Chanel і привиди Valentino. Найкращі образи Тижня моди в Парижі на думку редакції

У Парижі пройшов Тиждень моди "від кутюр" сезону весна-літо 2022.

На паризькому Тижні моди світові фешен-флагмани представили бачення високої моди цього року, а редакція Фокус зібрала найяскравіші образи, від яких неможливо відірвати очей.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Дизайнери найкращих модних будинків світу представили чудові та незвичайні рішення. Schiaparelli, Dior, Chanel, Valentino та багато інших продемонстрували моделі, над якими працювали найкращі кравці сучасності.

Варто зазначити, що будинки моди зазвичай не заробляють на своїх розкішних, кутюрних вбраннях. Важко оцінити сукні, над якими працює ціла команда багато місяців. Так, засновник концерну люксових брендів — LVMH Бернард Арно розповідав, що такі ефектні та дорогі вбрання відшиваються для того, щоб надати марці "ауру розкоші".

"Haute couture — це те, що надає нашому бізнесу настільки необхідної аури розкоші. Гроші, які ми витрачаємо на цей модний сегмент, не такі важливі. В обмін на гроші, які ми втрачаємо на кутюрні вбрання, ми отримуємо імідж, який вони нам забезпечують. Подивіться, скільки уваги привертає колекція. Саме тут вас помічають. Ви маєте бути частиною цього світу. Саме тут ми впроваджуємо свої нові ідеї та запускаємо їх у дію", — зізнавався Бернард Арно в одному з інтерв'ю закордонним ЗМІ.

Так, вечірня сукня коштуватиме мінімум 30 тисяч доларів. Як правило, вбрання шиються ексклюзивно для однієї людини та вимагають зняття здебільшого 150 мірок.

Наприклад, кутюрна сукня Dior, в якій Сара Джесіка Паркер з'являлася в останньому сезоні "Сексу у великому місті" коштувала 80 тисяч доларів і стала найдорожчим вбранням серіалу.

Fendi

Будинок моди Fendi влаштував показ у Palais Brongniart. Гостей, які входять до зали, "зустрічало" зображення римської штаб-квартири бренду.

Креативний директор будинку Кім Джонс показав сукні з шовку й атласу з рельєфною вишивкою в стилі середньовічної італійської моди. Найбільш незабутніми стали принти із зображеннями класичних творів і скульптур.

Valentino

Valentino представив колекцію з різними моделями. І незабутніми стали сукні з тафти чистих простих ліній і яскравих кольорів із драпіруванням.

Моделі одягу робили відсилку до класичних ліній давньогрецьких і давньоримських костюмів.

Jean Paul Gaultier

Показ пройшов на подіумі, драпірованому чорною газовою тканиною. По подіуму крокували моделі в корсетах, до яких будинок моди, як відомо, має слабкість.

[ + – ] Модний показ Jean Paul Gaultier

Знайшлося місце і для найпопулярнішої сукні модельєра — зі смужками, що повторюють лінії тіла. Але найяскравішими стали в'язані вечірні сукні. Хто б міг подумати, що светр великої в'язки може перетворитися на елегантне вбрання. Відколи два роки тому сам Готьє оголосив про завершення кар'єри, над колекціями для його модного будинку працюють запрошені дизайнери, яких обирає він сам. Цього року колекцію готував креативний директор Y/Project і Diesel Гленн Мартенс.

Dior

Зі свого боку, креативна директорка Марія Грація К'юрі представила лаконічні вбрання, серед яких профілювали сірий і білий кольори та мінімум деталей. Хоча місце для рельєфної вишивки все ж таки знайшлося.

[ + – ] Модний показ Dior

Сукні, пальто, жакети і навіть колготки дизайнерка прикрасила кристалами та бісером. Показ проходив у Музеї Родена. Стіни декорували різнокольорові гобелени від Chanakya School Of Craft, яка навчає різних ремесел індійських жінок. Створення полотен зайняло 280 тисяч годин ручної праці 380 майстринь.

Chanel

[ + – ] Шарлотта Казірагі на показі Chanel Фото: Getty Images

Дівчата на показі Chanel показували відомі костюми з твіду, доповнені вишивкою, пір'ям і кристалами. Але найбільше запам'ятався образ Шарлотти Казірагі, племінниці керівного князя Альбера II, посла модного будинку, котра знімалася в рекламі колекції сезону весна-літо 2021

[ + – ] Модний показ Chanel

Вона виїхала на подіум у короткому жакеті наїзниці, верхи на своєму гнідому скакуні. Утім, показ супроводжував скандал. Стилісти намагалися створити макіяж у стилі кінодів епохи німого кіно. Але критики заявили, що тіні схожі на синці під очима та звинуватили бренд у романтизації домашнього насильства.

Viktor & Rolf

[ + – ] Модель на показі Viktor & Rolf Фото: Getty Images

Цей модний будинок надихався класичними фільмами про Дракулу. Моделі на подіумах нагадували вампірів — їхня шкіра була рясно припудрена, губи яскраво нафарбовані, а лінія плечей максимально піднята.

[ + – ] Модний показ Viktor & Rolf

Але, яку б мету не мали творці, у мережі вже заявили, що моделі нагадують вбрання дядька Фестера із фільму "Сімейка Аддамс" і героя мультиплікаційного фільму "Гидкий Я" Фелоніуса Грю.

Schiaparelli

Призабутий, але відроджений будинок моди Schiaparelli повертається із тріумфом. Моделі Деніела Роузберрі почали готувати ще в квітні, і, під час створення колекції, дизайнер надихався космічними подорожами з класичних науково-популярних фільмів на кшталт "Дюни", "Прометея" та "Прибуття".

[ + – ] Модний показ Schiaparelli

Показ пройшов у паризькому Пті-Палі й особливу увагу привернули корсети з латунними кільцями, крислаті капелюхи із золотими мізками та великі золоті прикраси. Деякі вбрання і самі собою нагадували прикраси.

Elie Saab

Знаменитий ліванський дизайнер за два роки повернувся на подіум і довів, що залишився собі вірним.

[ + – ] Весільна сукня Elie Saab Фото: Getty Images

Його сукні — це традиційно квінтесенція розкоші. По подіуму йшли моделі в розкішних вбраннях із тюлю, багато розшиті стразами, вишивкою та декоровані пір'ям.

[ + – ] Модний показ Elie Saab

Вуалі замінили маски-решітки з ромбоподібними візерунками, усіяні кристалами, а весільна сукня зайняла собою майже весь подіум завширшки через розмаїття деталей і розкішну спідницю з криноліном.

Але, крім нього, запам'яталася і сукня-бутон із драпіруванням на декольте, що нагадує пелюстки квітки.