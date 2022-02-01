Тренды маникюра 2022. Новое дыхание американского дизайна ХХ века

Американский маникюр идеально подойдет для тех, кто любит классику и не особо предрасположен к экспериментам. Правда, последние тенденции нейл-арта добрались и сюда.

Тяготение к простоте все больше преобладает к трендах маникюра, поэтому неудивительно, что в моду возвращаются нейтральные оттенки покрытия, "голые" ногти и тому подобное. Еще один новый старый тренд – американский маникюр, который был на пике популярности в прошлом веке, однако сейчас снова уверенно отвоевывает свои позиции.

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Американский маникюр, предполагающий однотонное покрытие в несколько слоев, зародился еще в 50-ых годах прошлого века в США, что понятно из его названия. Он был построен всего на двух принципах: практично и удобно. Женщина должна была забыть о любых проблемах с ногтями и всегда оставаться на высоте. Поэтому его подбирали строго под цвет помады, которой пользовались на постоянной основе.

Именно из-за этого пунктика палитра американского маникюра не особенно велика и ограничивается нюдовыми, красными и куда реже более темными винными оттенками. Однако прелесть этого покрытия в том, что он одинаково подходит как для повседневного образа, так и для работы в офисе или похода на вечеринку, поскольку выглядит стильно, элегантно и вневременно.

Идеальный ноготь для американского маникюра – это средняя длина и овальная форма, поскольку делается ставка на женственность. Такое сочетание подходит любой форме рук и не требует долгого отращивания.

Американский маникюр может быть как глянцевым, так и матовым. Для "вау"-эффекта помаду лучше выбирать, ориентируясь на блеск лака (матовую к матовому покрытию, блеск – к глянцевому).

Еще одно его преимущество – лаконичность дизайна.

Единственный минус такого маникюра – темное однотонное покрытие ногтя требует более частой коррекции, чем если бы это был светлый и нюдовый маникюр.

Классический американский маникюр

Однотонное красное, бордовое или темно-красное покрытие – идеальный вариант маникюра и в пир, и в мир. Однако собираясь на вечеринку или в театр, не подбирайте наряд под цвет ногтей. Лучше сочетать его с сумочкой, помадой или туфлями, тогда образ получится уместным и эффективным.

Беверли-Хиллз

Беверли-Хиллз – вариант маникюра, который являет собой нечто среднее между американским и французским маникюром. Его главный секрет в том, что на весь ноготь наносятся только пастельные лаки, а свободный край оформляется максимально совпадающим к естественному цвету ногтя оттенком покрытия. В результате получается очень эффектное покрытие с переходом оттенков. Главное, не использовать слишком контрастные, не подходящие друг другу оттенки. Такой маникюр очень универсален, подойдет под любой наряд и будет уместен в любой ситуации.

[ + – ] Маникюр в дизайне "Беверди-Хиллз" Фото: Соцсети

Геометрические рисунки

Тонкие линии, квадраты, зигзаги на однотонном покрытии – новая тенденция в американском маникюре. Главное – не переборщить с рисунками, чтобы не потерялся основной цвет, а маникюр не выглядел перегруженным.

[ + – ] Пример американского маникюра с рисунком и акцентным покрытием Фото: Соцсети

Двухцветный маникюр

Такой дизайн предполагает сочетания двух контрастных оттенков: ярких и пастельных. Светлый наносится на нижнюю часть ногтя, а темный на верхнюю. Сочетание красного и белого цвета – один из модных трендов американского маникюра.

[ + – ] Красно-белый американский маникюр Фото: Соцсети

Полосатый маникюр

Полоски на однотонную базу наносятся при помощи трафарета. Ширина полос выбирается любая. Сами полоски могут быть продольными, поперечными или диагональными. Чаще всего их оттенок темный, а цвет основного фонового лака – светлый.

[ + – ] Вариант элегантного полосатого американского маникюра Фото: Соцсети

Напомним, какой маникюр является модным в этом году.