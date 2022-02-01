Тренды маникюра 2022. Новое дыхание американского дизайна ХХ века
Американский маникюр идеально подойдет для тех, кто любит классику и не особо предрасположен к экспериментам. Правда, последние тенденции нейл-арта добрались и сюда.
Тяготение к простоте все больше преобладает к трендах маникюра, поэтому неудивительно, что в моду возвращаются нейтральные оттенки покрытия, "голые" ногти и тому подобное. Еще один новый старый тренд – американский маникюр, который был на пике популярности в прошлом веке, однако сейчас снова уверенно отвоевывает свои позиции.
Американский маникюр, предполагающий однотонное покрытие в несколько слоев, зародился еще в 50-ых годах прошлого века в США, что понятно из его названия. Он был построен всего на двух принципах: практично и удобно. Женщина должна была забыть о любых проблемах с ногтями и всегда оставаться на высоте. Поэтому его подбирали строго под цвет помады, которой пользовались на постоянной основе.
Именно из-за этого пунктика палитра американского маникюра не особенно велика и ограничивается нюдовыми, красными и куда реже более темными винными оттенками. Однако прелесть этого покрытия в том, что он одинаково подходит как для повседневного образа, так и для работы в офисе или похода на вечеринку, поскольку выглядит стильно, элегантно и вневременно.
Идеальный ноготь для американского маникюра – это средняя длина и овальная форма, поскольку делается ставка на женственность. Такое сочетание подходит любой форме рук и не требует долгого отращивания.
Американский маникюр может быть как глянцевым, так и матовым. Для "вау"-эффекта помаду лучше выбирать, ориентируясь на блеск лака (матовую к матовому покрытию, блеск – к глянцевому).
Еще одно его преимущество – лаконичность дизайна.
Единственный минус такого маникюра – темное однотонное покрытие ногтя требует более частой коррекции, чем если бы это был светлый и нюдовый маникюр.
Классический американский маникюр
Однотонное красное, бордовое или темно-красное покрытие – идеальный вариант маникюра и в пир, и в мир. Однако собираясь на вечеринку или в театр, не подбирайте наряд под цвет ногтей. Лучше сочетать его с сумочкой, помадой или туфлями, тогда образ получится уместным и эффективным.
Беверли-Хиллз
Беверли-Хиллз – вариант маникюра, который являет собой нечто среднее между американским и французским маникюром. Его главный секрет в том, что на весь ноготь наносятся только пастельные лаки, а свободный край оформляется максимально совпадающим к естественному цвету ногтя оттенком покрытия. В результате получается очень эффектное покрытие с переходом оттенков. Главное, не использовать слишком контрастные, не подходящие друг другу оттенки. Такой маникюр очень универсален, подойдет под любой наряд и будет уместен в любой ситуации.
Геометрические рисунки
Тонкие линии, квадраты, зигзаги на однотонном покрытии – новая тенденция в американском маникюре. Главное – не переборщить с рисунками, чтобы не потерялся основной цвет, а маникюр не выглядел перегруженным.
Двухцветный маникюр
Такой дизайн предполагает сочетания двух контрастных оттенков: ярких и пастельных. Светлый наносится на нижнюю часть ногтя, а темный на верхнюю. Сочетание красного и белого цвета – один из модных трендов американского маникюра.
Полосатый маникюр
Полоски на однотонную базу наносятся при помощи трафарета. Ширина полос выбирается любая. Сами полоски могут быть продольными, поперечными или диагональными. Чаще всего их оттенок темный, а цвет основного фонового лака – светлый.