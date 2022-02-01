Тренди манікюру 2022. Нове дихання американського дизайну ХХ століття

Американський манікюр ідеально пасуватиме тим, хто любить класику та не схильний до експериментів. Щоправда, останні тенденції нейл-арту дісталися й сюди.

Тяжіння до простоти все більше переважає в трендах манікюру, тому не дивно, що в моду повертаються нейтральні відтінки покриття, голі нігті тощо. Ще один новий старий тренд – американський манікюр, який був на піку популярності минулого століття, проте зараз знову впевнено відвойовує свої позиції.

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Американський манікюр, що передбачає однотонне покриття в кілька шарів, зародився ще в 50-х роках минулого століття в США, що зрозуміло з його назви. Він був побудований лише на двох принципах: практично та зручно. Жінка мала забути про будь-які проблеми з нігтями та завжди залишатися на висоті. Тому його підбирали під колір помади, якою користувалися на постійній основі.

Саме через цей пунктик палітра американського манікюру не особливо велика й обмежується нюдовими, червоними та набагато рідше темнішими винними відтінками. Однак краса цього покриття в тому, що воно однаково пасуватиме як повсякденному образу, так і для роботи в офісі або походу на вечірку, оскільки має стильний, елегантний і позачасовий вигляд.

Ідеальний ніготь для американського манікюру – це середня довжина й овальна форма, оскільки робиться ставка на жіночність. Таке поєднання пасуватиме будь-якій формі рук і не потребує тривалого відрощування.

Американський манікюр може бути як глянцевим, так і матовим. Для "вау"-ефекту помаду краще вибирати, орієнтуючись на блиск лаку (матову до матового покриття, блиск — до глянцевого).

Ще одна його перевага – лаконічність дизайну.

Єдиний мінус такого манікюру – темне однотонне покриття нігтя вимагає частішої корекції, ніж якби це був світлий і нюдовий манікюр.

Класичний американський манікюр

Однотонне червоне, бордове або темно-червоне покриття — ідеальний варіант манікюру на всі випадки життя. Однак, збираючись на вечірку або в театр, не підбирайте вбрання під колір нігтів. Краще поєднувати колір із сумочкою, помадою або туфлями, тоді образ вийде доречним і ефективним.

Беверлі Гіллз

Беверлі-Гіллз — варіант манікюру, який є чимось середнім між американським і французьким манікюром. Його головний секрет у тому, що на весь ніготь наносяться тільки пастельні лаки, а вільний край оформляється відтінком покриття, що максимально збігається до природного кольору нігтя. У результаті виходить дуже ефектне покриття із переходом відтінків. Головне — не використовувати занадто контрастні відтінки, що не пасують один одному. Такий манікюр дуже універсальний, пасуватиме будь-якому вбранню та буде доречним у будь-якій ситуації.

[ + – ] Манікюр у дизайні "Беверді-Гіллз" Фото: Соцсети

Геометричні малюнки

Тонкі лінії, квадрати, зигзаги на однотонному покритті – це нова тенденція в американському манікюрі. Головне – не переборщити з малюнками, щоб не загубився основний колір, а манікюр не мав перевантажений вигляд.

[ + – ] Приклад американського манікюру з малюнком і акцентним покриттям Фото: Соцсети

Двокольоровий манікюр

Такий дизайн передбачає поєднання двох контрастних відтінків: яскравих і пастельних. Світлий наноситься на нижню частину нігтя, а темний на верхню. Поєднання червоного та білого кольору – один із модних трендів американського манікюру.

[ + – ] Червоно-білий американський манікюр Фото: Соцсети

Смугастий манікюр

Смужки на однотонну основу наносяться за допомогою трафарету. Ширина смуг вибирається будь-яка. Самі смужки можуть бути поздовжніми, поперечними чи діагональними. Найчастіше їхній відтінок темний, а колір основного фонового лаку – світлий.

[ + – ] Варіант елегантного смугастого американського манікюру Фото: Соцсети

Нагадаємо, який манікюр є модним цього року.