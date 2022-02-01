Новый южнокорейский сериал "Мы все мертвы" стал популярнее "Игры в кальмара"

Сериал про зомби-апокалипсис за сутки возглавил мировой рейтинг сериалов Netflix

28 января на стриминговом сервисе Netflix стартовал новый южнокорейский сериал "Мы все мертвы". За сутки он побил все рекорды по просмотрам, возглавив топ-10 самых просматриваемых сериалов. Об этом свидетельствуют данные FlixPatrol.

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По сюжету драмы от режиссеров Ли Джэ-гю и Ким Нам-су, в школе, где учатся 15-19 летние подростки, начинается зомби-апокалипсис. Компания старшеклассников застряла в одном из кампусов. Их задача — не превратиться в живых мертвецов. "Зомби заполонили нашу школу. Вы сбежите, умрете или объединитесь, чтобы выжить?" — говорится в описании трейлера. В сериале 12 серий и пометка 16+.

[ + – ] "Мы все мертвы", официальный трейлер Netflix

"Мы все мертвы" стал третьим корейским сериалом, который занял первое место в списке международных сериалов американской стриминговой платформы.

Напомним, что в сентябре прошлого года феноменального успеха добился другой южнокорейский шедевр "Игра в кальмара". Это самый популярный сериал в истории Netflix: его посмотрели 111 млн зрителей.