Новий південнокорейський серіал "Усі ми мертві" став популярнішим за "Гру в кальмара"

Серіал про зомбі-апокаліпсис за добу очолив світовий рейтинг серіалів Netflix.

28 січня на стрімінговому сервісі Netflix стартував новий південнокорейський серіал "Усі ми мертві". За добу він побив усі рекорди з переглядів, очоливши топ-10 найсерйозніших серіалів. Про це свідчать дані FlixPatrol.

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За сюжетом драми від режисерів Лі Дже-гю та Кім Нам-су, у школі, де навчаються 15-19-річні підлітки, починається зомбі-апокаліпсис. Компанія старшокласників застрягла в одному з кампусів. Їхнє завдання — не перетворитися на живих мерців. "Зомбі заполонили нашу школу. Ви втечете, помрете чи об'єднаєтеся, щоб вижити?" — йдеться в описі трейлера. У серіалі 12 серій та позначка 16+.

[ + – ] "Усі ми мертві", офіційний трейлер Netflix

"Усі ми мертві" став третім корейським серіалом, який посів перше місце у списку міжнародних серіалів американської стрімінгової платформи.

Нагадаємо, що у вересні минулого року феноменального успіху досягнув інший південнокорейський шедевр "Гра в кальмара". Це найпопулярніший серіал в історії Netflix: його переглянули 111 млн глядачів.