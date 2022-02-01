Принцесса Монако снялась для Harper"s Bazaar в пальто на голое тело

Шарлотта Казираги позировала фотографу в вещах из последней коллекции Chanel.

35-летняя принцесса Монако Шарлотта Казираги стала героиней февральского номера британской версии Harper’s Bazaar Magazine, представ перед объективом фотографа в сдержанных, но эффектных образах от модного дома Chanel, амбасадором которого является.

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На черно-белых снимках королевская особа, которая является одиннадцатой в очереди на престол, позировала, среди прочего, в белом пальто А-силуэта и свободного кроя из коллекции Chanel весна-лето 2022 Ready-to-Wear, накинутом на голое тело, серьгах и кольце Bouton de Cameliа этого же бренда. На принцессе было минимум макияжа, а четкости линий фотограф добился с помощью света.

[ + – ] Пальто, в котором Шарлотта Казираги позировала для журнала

На других снимках на ней можно увидеть топ на кулисках по бокам и джинсы.

На прошлой неделе принцесса произвела фурор на показе бренда в Париже после того, как выехала на подиум на лошади. Она давно и профессионально занимается верховой ездой, поэтому постановщики шоу решили соединить ее хобби и то, что она представляет модный дом на официальном уровне.

Шарлотта – второй ребенок принцессы Каролины Ганноверской и покойного итальянского бизнесмена Стефано Казираги, погибшего в 1990 году в гоночной катастрофе. Ее бабушка была принцессой Монако Грейс, а дядя, принц Альбер II, является нынешним монархом.

В 2019 году она вышла замуж за сына актрисы Кароль Буке Дмитрия Рассама. Она предпочитает держать свою личную жизнь подальше от СМИ.

Шарлотта – известная в Монако журналиста и бизнесвумен. Она предпочитает не называть себя принцессой, отмечая, что этому титулу больше соответствует ее мать.