Принцеса Монако знялася для Harper's Bazaar у пальті на голе тіло

Шарлотта Казірагі позувала фотографу в речах з останньої колекції Chanel.

35-річна принцеса Монако Шарлотта Казірагі стала героїнею лютневого номера британської версії Harper's Bazaar Magazine, поставши перед об'єктивом фотографа в стриманих, але ефектних образах від модного дому Chanel, амбасадором якого є.

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На чорно-білих знімках королівська особа, яка є одинадцятою в черзі на престол, позувала, серед іншого, у білому пальті А-силуету та вільного крою з колекції Chanel весна-літо 2022 Ready-to-Wear, накинутому на голе тіло, сережках та каблучці Bouton de Cameliа цього ж бренду. На принцесі було мінімум макіяжу, а чіткості ліній фотограф досяг за допомогою світла.

[ + – ] Пальто, у якому Шарлотта Казірагі позувала для журналу

На інших знімках на ній можна побачити топ та джинси.

Минулого тижня принцеса викликала фурор на показі бренду в Парижі після того, як виїхала на подіум на коні. Вона давно і професійно займається верховою їздою, тому постановники шоу вирішили поєднати її хобі та те, що вона представляє модний дім, на офіційному рівні.

Шарлотта – друга дитина принцеси Кароліни Ганноверської та покійного італійського бізнесмена Стефано Казірагі, який загинув у 1990 році у гоночній катастрофі. Її бабуся була принцесою Монако Грейс, а дядько, принц Альбер II, є сучасним монархом.

2019 року вона вийшла заміж за сина акторки Кароль Буке Дмитра Рассама. Вона вважає за краще тримати своє особисте життя подалі від ЗМІ.

Шарлотта – відома в Монако журналістка та бізнес-вумен. Вона вважає за краще не називати себе принцесою, зазначаючи, що цьому титулу більше відповідає її мати.