Вупи Голдберг срочно отстранили от работы за пару слов о Холокосте

Американская актриса и писательница Вупи Голдберг в эфире ток-шоу заявила, что Холокост — это не рассовая проблема. Слова актрисы вызвали шквал критики, и, несмотря на публичные извинения, Голдберг отстранили от участие в телешоу на две недели

"Холокост— это не о расе. Нет, не в расе дело. Это о бесчеловечности человека по отношению к другому человеку", — рассуждала Вупи Голдберг 31 января во время ток-шоу The View на телеканале ABC. Ее соведущие поспешили возразить, что нацисты пропагандировали идеологию "превосходства белой расы" и по этой причине преследовали евреев и цыган. В ответ Голдберг заметила, что евреи и цыгане "это две группы белых людей", потому, по ее мнению, нельзя рассуждать о Холокосте в рамках расового конфликта.

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"Но вы упускаете суть! Как только вы превращаете это в расовую проблему, дальше все идет по накатанной. А вещи надо называть своими именами. Это то, как люди относятся друг к другу. Это проблема", — попыталась объяснить свою позицию Голдберг во время ток-шоу. Ее слова возмутили представителей государственного музея Аушвиц-Биркенау в Польше. После эфира они отправили актрисе в соцсетях ссылку на курс "Холокост — уничтожение европейских евреев", а глава Антидиффамационной лиги (американской еврейской правозащитной организации, которая борется с антисемитизмом) Джонатан Гринблатт еще раз напомнил Вупи Голдберг, что именно расовой идеологией нацисты оправдывали убийство шести миллионов евреев.

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Ситуацию Голдберг осложнил тот факт, что совсем недавно, 27 января, мир отметил Международный день памяти жертв Холокоста. Несмотря на извинения актрисы, где она подчеркнула, что всегда поддерживала евреев и сожалеет, что причинила боль, президент телекомпании ABC News Ким Годвин приняла решение отстранить ее от участия в шоу на две недели, чтобы актриса смогла подумать о силе собственных высказываний.

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Ранее Фокус писал о том, что фотографии Кейт Мидлтон на тему Холокоста попали на престижную выставку Имперского военного музея. Герцогиня Кембриджская заявила, что для нее большая честь быть частью такого проекта и знать этих невероятных людей, переживших ужасы Холокоста и не сломавшихся.