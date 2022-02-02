Вупі Голдберг терміново відсторонили від роботи за кілька слів про Голокост

Американська акторка та письменниця Вупі Голдберг в ефірі ток-шоу заявила, що Голокост — це не расова проблема. Слова акторки викликали шквал критики, і, незважаючи на публічні вибачення, Голдберг усунули від участі в телешоу на два тижні.

"Голокост — це не про расу. Ні, не в расі справа. Це про нелюдяність людини щодо іншої людини", — міркувала Вупі Голдберг 31 січня під час ток-шоу The View на телеканалі ABC. Її обізнані поспішили заперечити, що нацисти пропагували ідеологію "переваги білої раси" і з цієї причини переслідували євреїв і циган. У відповідь Голдберг зауважила, що євреї та цигани "це дві групи білих людей", тому, на її думку, не можна розмірковувати про Голокост у межах расового конфлікту.

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"Але ви упускаєте суть! Як тільки ви перетворюєте це на расову проблему, далі все йде по накатаній. А речі треба називати своїми іменами. Це те, як люди ставляться одне до одного. Це проблема", — спробувала пояснити свою позицію Голдберг під час ток-шоу. Її слова обурили представників державного музею Аушвіц-Біркенау в Польщі. Після ефіру вони відправили акторці в соцмережах посилання на курс "Голокост — знищення європейських євреїв", а глава Антидифамаційної ліги (американської єврейської правозахисної організації, яка бореться з антисемітизмом) Джонатан Грінблатт ще раз нагадав Вупі Голдберг, що саме расовою ідеологією нацисти виправдали вбивство шести мільйонів євреїв.

[ + – ] Державний музей Аушвіц-Біркенау в Польщі надіслав Голдберг посилання на курс про історію Голокосту

Ситуацію Голдберг ускладнив той факт, що нещодавно, 27 січня, світ відзначив Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Незважаючи на вибачення акторки, де вона наголосила, що завжди підтримувала євреїв і шкодує, що завдала болю, президентка телекомпанії ABC News Кім Годвін вирішила усунути її від участі у шоу на два тижні, щоб акторка змогла подумати про силу власних висловлювань.

[ + – ] Вупі Голдберг вибачилася за необережну фразу про Голокост

Раніше Фокус писав, що фото Кейт Міддлтон на тему Голокосту потрапили на престижну виставку Імперського військового музею. Герцогиня Кембриджська заявила, що для неї велика честь бути частиною такого проєкту і знати цих неймовірних людей, які пережили жахи Голокосту і не зламалися.