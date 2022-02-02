Кара Делевинь рассказала, что чувствовала себя одинокой в детстве из-за сексуальной ориентации

Кара Делевинь вместе с сестрами Хлои и Поппи дала интервью The Sunday Times. Модель рассказала, что в детстве считала себя бунтаркой. Но из-за того, что долго не могла осознать свою сексуальную ориентацию, чувствовала себя одиноко

"Мне нравилось быть непослушной. Я думаю, я была единственной такой из нас троих", — рассказала Кара в беседе с The Sunday Times.

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При этом модель отметила, что из-за нетрадиционной секусальной ориентации с самого детства чувствовала себя не такой, как другие, поэтому взросление давалось ей нелегко.

[ + – ] Кара Делевинь с сестрами Поппи и Хлои

"Детство квир-персоны часто очень трудное и изолированное. Мои сестры делали все, чтобы быть рядом со мной, но я должна была пройти через это самостоятельно, чтобы понять, кто я", — рассказала Кара. Годом ранее она говорила журналистам, что долго не могла смириться со своей нетрадиционной сексуальной ориентацией, из-за чего пережила тяжелую депрессии и даже думала о самоубийстве.

Сейчас модель определяет себя как пансексуалку — она испытывает сексуальное влечение к человеку вне зависимости от его пола, гендера и ориентации. В интервью знаменитость подчеркнула, что будучи моделью часто ощущала себя, словно в игре, из-за чего приходилось соответствовать определенному образцу, но в итоге ей удалось найти путь к самой себе. "Я смогла понять и управлять своими собственными эмоциями", — добавила Делевинь.

А ее сестры рассказали, что между ними никогда не было конкуренции, а звание "супермодели" принадлежит Каре, и никто в этом не сомневается.

Как писал ранее Фокус модель Кару Делевинь недавно заметили в нью-йоркском баре, целующейся с подругой Сиеной Милер. Ранее знаменитости отмечали, что между ними только дружеские отношения.