Кара Делєвінь розповіла, що почувалася самотньою в дитинстві через сексуальну орієнтацію

Кара Делевінь разом із сестрами Хлої та Поппі дала інтерв'ю The Sunday Times. Модель розповіла, що в дитинстві вважала себе бунтаркою. Але через те, що довго не могла усвідомити свою сексуальну орієнтацію, почувалася самотньо

"Мені подобалося бути неслухняною. Я думаю, я була єдиною такою з нас трьох", — розповіла Кара в розмові з The Sunday Times.

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При цьому модель зазначила, що через нетрадиційну секусальну орієнтацію з самого дитинства почувалася не такою, як інші, тому дорослішання давалося їй нелегко.

[ + – ] Кара Делевінь із сестрами Поппі та Хлої

"Дитинство квір-персони часто дуже важке й ізольоване. Мої сестри робили все, щоб бути поруч зі мною, але я мала пройти через це самостійно, щоб зрозуміти, хто я", — розповіла Кара. Роком раніше вона говорила журналістам, що довго не могла змиритися зі своєю нетрадиційною сексуальною орієнтацією, через що пережила тяжку депресію та навіть думала про самогубство.

Зараз модель визначає себе як пансексуалку — вона відчуває сексуальний потяг до людини незалежно від її статі, ґендеру йорієнтації. В інтерв'ю знаменитість підкреслила, що, будучи моделлю, часто почувалася немов у грі, через що доводилося відповідати певному зразку, але в результаті їй вдалося знайти шлях до самої себе. "Я змогла зрозуміти свої власні емоції та керувати ними", — додала Делевінь.

А її сестри розповіли, що між ними ніколи не було конкуренції, а звання супермоделі належить Карі, і ніхто в цьому не сумнівається.

Як писав раніше Фокус, модель Кару Делєвінь нещодавно помітили в нью-йоркському барі, коли вона цілувалася з подругою Сієнною Мілер. Раніше знаменитості наголошували, що між ними лише дружні стосунки.