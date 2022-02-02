Умер кот Ося, который жил в музее Анны Ахматовой

В петербургском музее Анны Ахматовой сообщили печальные новости. 2 февраля умер 16-летний кот Ося, который долгие годы был талисманом и хранителем музея

Ося 15 лет жил в музее Анны Ахматовой в Санкт-Петербурге. Рыжий кот встречал посетителей, принимал поглаживания, прогуливался по саду и давно стал местным талисманом. По словам сотрудников музея, про Осю снимали телесюжеты и писали статьи, кот стал героем книги "Данный кот прописан в центре". Он был всеобщим любимцем. Не обходилось в его жизни и без приключений.

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[ + – ] Кот Ося вернулся в музей после пропажи

В начале октября 2021 года кот пропал. По камерам видеонаблюдения удалось установить, что его с улицы забрала неизвестная девушка. Из-за того, что Ося на тот момент был частично парализован и нуждался в наблюдении ветеренара и медикаментозной поддержке здоровья, сотрудники музея очень переживали о судьбе своего любимца, и били во все колокола. Вскоре Осю удалось вернуть домой: после сообщения о пропаже та самая девушка с камеры видеонаблюдения принесла кота в музей и объяснила, что приняла за бездомного и хотела помочь приютить.

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