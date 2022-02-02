Помер кіт Ося, який жив у музеї Анни Ахматової

У петербурзькому музеї Анни Ахматової повідомили сумні новини. 2 лютого помер 16-річний кіт Ося, який довгі роки був талісманом та хранителем музею.

Ося 15 років жив у музеї Анни Ахматової у Санкт-Петербурзі. Рудий кіт зустрічав відвідувачів, приймав погладжування, прогулювався садом і давно став місцевим талісманом. За словами співробітників музею, про Осю знімали телесюжети та писали статті, кіт став героєм книги "Цей кіт прописаний у центрі". Він був загальним улюбленцем. Не обходилося в його житті і без пригод.

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[ + – ] Кіт Ося повернувся до музею після зникнення

На початку жовтня 2021 року кіт зник. За камерами відеоспостереження вдалося встановити, що його з вулиці забрала невідома дівчина. Через те, що Ося на той момент був частково паралізований і потребував спостереження ветеринара та медикаментозної підтримки здоров'я, співробітники музею дуже переймалися долею свого улюбленця і били на всі дзвони. Незабаром Осю вдалося повернути додому: після повідомлення про зникнення і сама дівчина з камери відеоспостереження принесла кота в музей і пояснила, що прийняла бездомного і хотіла допомогти притулити.

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