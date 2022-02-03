Японский дизайнер ввел моду на дырявые носки (фото)

Пользователи соцсетей не оценили креатив дизайнера, направленный на защиту экологии.

Японский дизайнер Такаюки Фукудзава придумал, как увеличить срок службы носков и тем самым внести свой вклад в экологию. Компания Navierto из Египта, занимающаяся продажей обуви, представила на своей странице в соцсети Facebook комплект из шести пар носков с дырками стоимостью около $9,5 из 100%-хлопка, заметной деталью которых была дырка на большом пальце ноги, обшитая яркими нитками.

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"Больше не стесняйся", – гласит слоган этой своеобразной рекламной кампании.

По словам дизайнера, его творения с вышитым отверстием на большом пальце ноги "рассчитаны на долгий срок службы", поскольку изначально не порвутся там, где чаще всего появляется дырка. К тому же такой подход поможет сэкономить природные ресурсы.

Однако реакция пользователей на подобный товар была неоднозначной, а сама реклама стала вирусной, собрав тысячи откликов.

"Следующим творением будут брюки 🩲 с дыркой для задницы! Потом скажешь "не стесняйся 🙈 теперь можно и снимать"… серьезно 😐 Что за шутка на самом деле 🤦🏻 ♀️", "Будет наплыв людей, продающих свои б/у носки на eBay", "Серьезно 😳 ты уже продаешь носки с дырками?", "Вы нашли способ капитализировать изношенную и рваную одежду. Поздравляю", "Хорошо, что мне коллекцию загрузили, честное слово, и я не знала, что с ними делать", "Это как Балаклава, но для ног", – шутят в комментариях.

Носки — не единственное необычное творение дизайнера. Еще в 2014 году Фукудзава создал серию футболок с оптической иллюзией для девушек с маленьким бюстом. Такаюки придумал дизайн с принтом, на котором изображен разрез на футболке, якобы демонстрирующий большую грудь. Принты выпускаются с бюстгальтерами разных цветов.

Среди других идей Фукудзавы – серия цепочек с подвесками в виде фигурок космонавтов, водолазов и пловцов для женщин, а также зарядное устройство для мобильного телефона, имитирующее носовое кровотечение.

О самом дизайнере известно очень мало, поскольку он предпочитает работать непублично. В своем блоге он характеризует себя как человека, который изобретает юмористические и смешные продукты, является ярым защитником экологии, а также иногда создает инсталляции. Последняя идея дизайнера – капсульные игрушки. Это фигурки животных и человека в прозрачных куполах.

"Эта работа представляет собой фигуру существ, живущих безопасной и надежной жизнью, защищая себя в капсуле. Вдохновленные образом жизни людей, который изменился с прошлого года, например, социальная дистанция, воздержание от выхода на улицу и жизнь в гнезде, мы охарактеризовали животных, которые живут комфортно, с помощью метода пузыря. Он позиционируется как фигура, отражающая время", – говорится в описании.

Напомним, защитник "Барселоны" Самюэль Умтит перепутал носки. Он опубликовал снимок, на котором позирует в белых носках. На левой ноге у него надпись "правая", на правой – "левая". Уже вскоре фото стало вирусным.