Японський дизайнер ввів моду на діряві шкарпетки (фото)

Користувачі соцмереж не оцінили креатив дизайнера, спрямований на захист екології.

Японський дизайнер Такаюкі Фукудзава придумав, як збільшити термін служби шкарпеток і тим самим зробити свій внесок у екологію. Компанія Navierto з Єгипту, що займається продажем взуття, представила на своїй сторінці у соцмережі Facebook комплект із шести пар шкарпеток з дірками вартістю близько $9,5 зі 100%-бавовни, помітною деталлю яких була дірка на великому пальці ноги, обшита яскравими нитками.

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"Більше не соромся", — говорить слоган цієї своєрідної рекламної кампанії.

За словами дизайнера, його витвори з вишитим отвором на великому пальці ноги "розраховані на довгий термін служби", оскільки спочатку не порвуться там, де найчастіше з'являється дірка. До того ж, такий підхід допоможе заощадити природні ресурси.

Проте реакція користувачів на такий товар була неоднозначною, а сама реклама стала вірусною, зібравши тисячі відгуків.

"Наступним творінням будуть брюки 🩲 з діркою для дупи! Потім скажеш "не соромся 🙈 тепер можна і знімати"… серйозно 😐 Що за жарт 🤦🏻 ♀️", "Буде наплив людей, що продають свої вживані шкарпетки", "Серйозно 😳 ти вже продаєш шкарпетки з дірками?", "Ви знайшли спосіб капіталізувати зношений і рваний одяг. Вітаю", "Добре, що мені колекцію завантажили, слово честі, і я не знала, що з ними робити", "Це як Балаклава, але для ніг", — жартують у коментарях.

Шкарпетки — не єдиний незвичайний витвір дизайнера. Ще у 2014 році Фукудзава створив серію футболок із оптичною ілюзією для дівчат із маленьким бюстом. Такаюкі придумав дизайн з принтом, на якому зображений розріз на футболці, який нібито демонструє великі груди. Принти випускаються із бюстгальтерами різних кольорів.

Серед інших ідей Фукудзава – серія ланцюжків з підвісками у вигляді фігурок космонавтів, водолазів та плавців для жінок, а також зарядний пристрій для мобільного телефону, що імітує носову кровотечу.

Про самого дизайнера відомо дуже мало, оскільки він вважає за краще працювати непублічно. У своєму блозі він характеризує себе як людину, яка винаходить гумористичні та смішні продукти, є затятим захисником екології, а також іноді створює інсталяції. Остання ідея дизайнера — капсульні іграшки. Це фігурки тварин та людини у прозорих кулях.

"Ця робота являє собою фігурки істот, що живуть безпечним і надійним життям, захищаючи себе в капсулі. Живуть комфортно, за допомогою методу міхура. Він позиціюється як фігура, що відображає час", — йдеться в описі.

Нагадаємо, захисник "Барселони" Самюель Умтіті переплутав шкарпетки. Він опублікував знімок, на якому позує у білих шкарпетках. На лівій нозі у нього напис "права", на правій — "ліва". Вже невдовзі фото стало вірусним.