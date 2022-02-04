Вера Брежнева показала, как отметила свой 40-летний юбилей (фото, видео)

3 февраля экс-участнице "ВИА ГРЫ" исполнилось 40 лет.

Украинская певица Вера Брежнева, накануне отметившая 40-летний юбилей, порадовала поклонников серией ярких фото, а также видеоподборкой моментов из своей жизни, опубликовав все на своей странице в Instagram.

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Так, на снимках она запечатлена в ярко-желтом топе и юбке миди, розовых туфлях на шпильке с завязками и такого же оттенка боа. Глаза певицы подчеркнуты темной подводкой и стрелками, а волосы собраны в небрежную, но стильную высокую прическу. Она позирует, лежа на диване.

"Вообще все нравится! HappyFourty", – говорится в подписи.

Что касается видео, то артистка представила публике моменты из своей творческой и личной жизни. На кадрах модно увидеть ее путешествия с семьей и дочерьми, мужа Константина Меладзе, записи шоу и программ, съемки клипов и многое другое.

"Сегодня прекрасный день! Я счастлива. И получила от вас всех столько тепла и любви! Что мое сердце разрывается от чувств! Просто нереально ответить на каждое поздравление, но я благодарю вас за каждое слово, я все читаю, смотрю, слушаю. В свои 40 я четко понимаю : самое ценное, что у меня есть это ЛЮДИ! Спасибо, что вы у меня есть! Спасибо, что вы со мной ♥️", – написала знаменитость.

В сториз Вера также рассказала о сюрпризе, который преподнесла ей сестра Виктория Галушка.

"Сажусь в самолет ночью. Смотрю, сидит какая-то девушка и снимает меня на телефон. Я сначала возмущена. И вот она убирает телефон от лица, а это моя сестричка. Стоит ли рассказывать, что слез уже было не сдержать", – гласит подпись.

Дома Веру ждал настоящий цветник. Вся квартира была заставлена букетами весенних цветов, на фоне которых на снимках виден супруг певицы Константин.

"С моим главным садовником", – отметила Вера и назвала себя "счастливой 40-леткой".

Напомним, Вера Брежнева недавно отдохнула на Мальдивских островах, куда отправилась без мужа, но не одна.