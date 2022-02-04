Віра Брежнєва показала, як відзначила свій 40-річний ювілей (фото, відео)

3 лютого ексучасниці "ВІА ГРИ" виповнилося 40 років.

Українська співачка Віра Брежнєва, яка напередодні відзначила 40-річний ювілей, порадувала шанувальників серією яскравих фото, а також відеопідбіркою моментів зі свого життя, опублікувавши все на своїй сторінці в Instagram.

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Так, на знімках вона відображена в яскраво-жовтому топі та спідниці міді, рожевих туфлях на шпильці із зав'язками та такого ж відтінку боа. Очі співачки підкреслені темною підводкою та стрілками, а волосся зібране в недбалу, але стильну високу зачіску. Вона позує, лежачи на дивані.

"Взагалі все подобається! HappyFourty", — йдеться в підписі.

Щодо відео, то артистка представила публіці моменти зі свого творчого та особистого життя. На кадрах можна побачити її подорожі із сім'єю та доньками, чоловіка Костянтина Меладзе, записи шоу та програм, зйомки кліпів та багато іншого.

"Сьогодні прекрасний день! Я щаслива. І отримала від вас усіх стільки тепла та кохання! Що моє серце розривається від почуттів! Просто нереально відповісти на кожне привітання, але я дякую вам за кожне слово, я все читаю, дивлюся, слухаю. У свої 40 я чітко розумію: найцінніше, що у мене є це ЛЮДИ! Дякую, що ви у мене є! Дякую, що ви зі мною ♥️", — написала знаменитість.

У сторіз Віра також розповіла про сюрприз, який подарувала їй сестра Вікторія Галушка.

"Сідаю в літак вночі. Дивлюся, сидить якась дівчина і знімає мене на телефон. Я спочатку обурена. І ось вона прибирає телефон від обличчя, а це моя сестричка. Чи варто розповідати, що сліз вже було не стримати", — говорить підпис.

Вдома на Віру чекав справжній квітник. Уся квартира була заставлена букетами весняних квітів, на тлі яких на знімках видно чоловіка співачки Костянтина.

"З моїм головним садівником", — зазначила Віра і назвала себе "щасливою 40-річкою".

Нагадаємо, Віра Брежнєва нещодавно відпочила на Мальдівських островах, куди вирушила без чоловіка, але не одна.