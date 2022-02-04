Тренды маникюра весны 2022. Топ-7 идей модного золотого покрытия

Цвет благородного металла никогда не выходит из моды, и маникюр – не исключение.

Мода на маникюр меняется от сезона к сезону, но любовь к золоту на ногтях остается неизменной. Именно поэтому покрытие с элементами цвета благородного металла либо же ногти, полностью окрашенные в золотой цвет, многие годы остаются популярными. Несмотря на то, что многие считают подобный маникюр уместным только для торжественных случаев и мероприятий, он вполне может вписаться в повседневный ансамбль, как, например, золотые украшения на пальцах, запястьях или на шее.

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Блеск золота ногтям подарят металлизированные золотистые украшения, это и фольга, блестки, наклейки и 3D-нейл украшения. Идеально передают эффект золота металлические втирки, которые делают ногти по-настоящему золотыми на вид.

Золотой френч

Классический французским маникюр имеет огромное количество вариаций, в том числе и с золотом. Это может быть как золотая полоска на кромке ногтя, так и лунка, закрашенная золотым цветом. В качестве золотого покрытия можно использовать втирку, блестки, глиттер, хлопья юкки. В любом из этих вариантов он будет смотреться эффектно.

Дизайн ногтей "Золотая паутина"

Тонкие полоски золота, нанесенные в виде паутины или распустившегося мотка тонких ниток по поверхности ногтя еще один интересный вариант нейл-дизайна. Особенно эффектно паутинка смотрится на темной базе: черной, бордовой, изумрудной. При этом не стоит недооценивать и вариант с нюдовым покрытием.

Дизайн ногтей "Золотые полоски"

Стильный дизайн с металлизированными полосками или золотистым скетчем придаст ногтям изюминку и немного роскоши. Особенно популярен этот декор в тандеме с негативным пространством, когда нужно отделить закрашенную зону от "пустой".

Декор ногтей "Жидкое золото"

Новинка в нейл-арте, которая завоевывает все большую популярность. Она напоминает дизайн "слезы" носорога, однако вместо радужной капли на ногте растекается золото. Как и в случае с золотой паутиной, такой вариант маникюра отлично погодит на темную базу.

Вариант покрытия на ногти "Золотая втирка"

Этот вариант маникюра подойдет для тех, кто хочет не просто золотой цвет, а ощущение настоящего благородного металла на ногтях. Благодаря технике нанесения, такое покрытие в точности имитирует блеск золотого слитка и имеет буквально зеркальную поверхность. Трендовым будет и комбинированный и монохромный дизайн с втиркой. Новинкой в дизайне золотого маникюра 2022-2023 с втиркой стало использование матового топа.

Золотой маникюр с глиттером

Мелкие золотистые блески делают любой дизайн праздничным. Френч в стиле миллениум, лунный маникюр с блестками и акцентный дизайн с полностью покрытыми ногтями глиттером остаются наиболее трендовыми вариантами золотого маникюра 2022-2023 года.

Золотой маникюр с фольгой

Золотая фольга по-прежнему остается одним из самых популярных вспомогательных материалов для декора ногтей. Она может имитировать кусочки металла, быть разделителем между разными цветами лака, а также отдельным элементом акцентного маникюра.

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