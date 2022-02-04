Тренди манікюру весни 2022. Топ-7 ідей модного золотого покриття

Колір благородного металу ніколи не виходить із моди, і манікюр – не виняток.

Мода на манікюр змінюється від сезону до сезону, але любов до золота на нігтях залишається незмінною. Саме тому покриття з елементами кольору благородного металу або нігті, повністю пофарбовані в золотий колір, багато років залишаються популярними. Попри те, що багато хто вважає подібний манікюр доречним лише для урочистих випадків та заходів, він цілком може вписатися в повсякденний ансамбль, як, наприклад, золоті прикраси на пальцях, зап'ястях або на шиї.

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Блиск золота нігтям подарують металізовані золотисті прикраси, це і фольга, блискітки, наклейки та 3D-нейл прикраси. Ідеально передають ефект золота металеві втирання, які роблять нігті по-справжньому золотими на вигляд.

Золотий френч

Класичний французький манікюр має величезну кількість варіацій, зокрема і з золотом. Це може бути золота смужка на кромці нігтя, так і лунка, зафарбована золотим кольором. Як золоте покриття можна використовувати втирання, блискітки, глітер, пластівці юкі. У кожному з цих варіантів він виглядатиме ефектно.

Дизайн нігтів "Золота павутина"

Тонкі смужки золота, нанесені у вигляді павутини або мотка тонких ниток по поверхні нігтя, що розпустився, ще один цікавий варіант нейл-дизайну. Особливо ефектно павутинка виглядає на темній основі: чорній, бордовій, смарагдовій. При цьому не варто недооцінювати і варіант із нюдовим покриттям.

Дизайн нігтів "Золоті смужки"

Стильний дизайн з металізованими смужками або золотистим скетчем додасть нігтям родзинки та трохи розкоші. Особливо популярний цей декор у тандемі з негативним простором, коли потрібно відокремити зафарбовану зону від порожньої.

Декор нігтів "Рідке золото"

Новинка в нейл-арті, яка завойовує дедалі більшу популярність. Вона нагадує дизайн "сльози" носорога, проте замість райдужної краплі на нігті розтікається золото. Як і у випадку із золотим павутинням, такий варіант манікюру чудово ляже на темну базу.

Варіант покриття на нігті "Золоте втирання"

Цей варіант манікюру підійде для тих, хто бажає не просто золотий колір, а відчуття справжнього благородного металу на нігтях. Завдяки техніці нанесення, таке покриття точно імітує блиск золотого злитку і має буквально дзеркальну поверхню. Трендовим буде і комбінований та монохромний дизайн із втиранням. Новинкою в дизайні золотого манікюру 2022-2023 із втиранням стало використання матового топу.

Золотий манікюр з глітером

Дрібні золотисті блиски роблять будь-який дизайн святковим. Френч у стилі міленіум, місячний манікюр з блискітками та акцентний дизайн із повністю покритими нігтями глітером залишаються найбільш трендовими варіантами золотого манікюру 2022-2023 року.

Золотий манікюр з фольгою

Золота фольга, як і раніше, залишається одним з найпопулярніших допоміжних матеріалів для декору нігтів. Вона може імітувати шматочки металу, бути роздільником між різними кольорами лаку, а також окремим елементом акцентного манікюру.

Який манікюр варто зробити напередодні Дня святого Валентина.