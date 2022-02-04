Какой была свадьба короля Нидерландов и дочери экс-министра диктатора Виделы 20 лет назад (фото)

На этой неделе король Нидерландов Виллем-Александр и его супруга Максима отметили 20-ю годовщину свадьбы. О том, что в начале отношений они столкнулись с серьезными трудностями, уже никто не вспоминает. А ведь когда-то к Максиме, дочери бывшего министра сельского хозяйства в правительстве аргентинского диктатора Виделы, относились с подозрением. Нидерландский парламент дал разрешение на королевский брак только при условии, что родители невесты не будут присутствовать на венчании

В 2002 году, когда на тот момент наследный принц Оранский собирался жениться на Максиме Соррьегьете Черрути (настоящее имя королевы Нидерландов), между молодыми встал закон. Чтобы королевская свадьба состоялась, нужно было получить согласие парламента. Но не все его члены одобряли неоднозначный брак. Ведь Максима была дочерью бывшего министра в правительстве аргентинского диктатора. В итоге разрешение парламентарии дали, но при условии, что родителей невесты не будет на венчании.

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[ + – ] Король Нидердандов Виллем-Александр и его супруга Максима 20 лет назад

Торжественная церемония бракосочетания и венчание прошли 2 февраля 2002 года в Амстердаме. Жених надел форму Королевского флота Нидерландов, а невеста блистала в платье от Valentino из плотного шелка с рукавами три четверти, расклешенной юбкой и шлейфом длиной пять метров, пошитым на заказ. Голову Максимы венчала тиара из королевской сокровищницы. Невеста слегка доработала ее дизайн, заменив жемчужины брошками-звездами из коллекции своей свекрови. Церковную службу вели на голландском, а также частично на английском и испанском, так как Максима на тот момент плохо владела местным языком, как и большинство гостей с ее стороны.

[ + – ] Король Нидердандов Виллем-Александр и его супруга Максима 20 лет назад

[ + – ] Королевская свадьба в Нидерландах, 2002 год

[ + – ] Король Нидердандов Виллем-Александр и его супруга Максима 20 лет назад

В честь королевской свадьбы Нидерланды гуляли несколько дней. На празднование приезжали многие монаршие особы Европы и выдающиеся деятели.

В 2013 году Виллем-Александр стал королем. Впервые за 120 лет нидерландский престол занял мужчина. До этого страной правили женщины. Супруга монарха Максима получила титул королевы-консорт.

[ + – ] Король и королева Нидерландов с дочерьми на летней фотосессии в 2020 году

Король и королева Нидерландов впервые встретились в 1999 году на частной вечеринке и объявили о помолвке через два года после знакомства. У монаршей четы трое дочерей — 18-летняя принцесса Катарина-Амалия, 16-летняя принцесса Алексия и 14-летняя принцесса Ариана.

Как писал ранее Фокус, королю Нидерландов в прошлом году пришлось извиняться за вечеринку своей старшей дочери по случаю ее 18-летия, так как праздник устроили в разгар пандемии.