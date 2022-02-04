Яким було весілля короля Нідерландів і доньки ексміністра диктатора Відели 20 років тому (фото)

Цього тижня король Нідерландів Віллем-Олександр і його дружина Максима відзначили 20-ту річницю весілля. Про те, що на початку стосунків вони зіштовхнулися із серйозними труднощами, вже ніхто не згадує. Адже колись до Максими, дочки колишнього міністра сільського господарства в уряді аргентинського диктатора Відели, ставилися з підозрою. Нідерландський парламент дав дозвіл на королівський шлюб лише за умови, що батьки нареченої не будуть присутні на вінчанні

У 2002 році, коли на той момент наслідний принц Оранський збирався одружитися з Максимою Сорреґ'єте Черруті (справжнє ім'я королеви Нідерландів), між молодими встав закон. Щоб королівське весілля відбулося, потрібно було отримати згоду парламенту. Не всі його члени схвалювали неоднозначний шлюб. Адже Максима була дочкою колишнього міністра в уряді аргентинського диктатора. У результаті дозвіл парламентарі дали, але за умови, що батьків нареченої не буде на вінчанні.

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[ + – ] Король Нідердандів Віллем-Олександр і його дружина Максима 20 років тому

Урочиста церемонія одруження та вінчання відбулася 2 лютого 2002 року в Амстердамі. Наречений одягнув форму Королівського флоту Нідерландів, а наречена сяяла в сукні від Valentino зі щільного шовку з рукавами три чверті, розкльошеною спідницею та шлейфом довжиною п'ять метрів, пошитим на замовлення. Голову Максими вінчала тіара з королівської скарбниці. Наречена трохи доопрацювала її дизайн, замінивши перлини брошками-зірками з колекції своєї свекрухи. Церковну службу вели голландською, а також частково англійською й іспанською, оскільки Максима на той момент погано володіла місцевою мовою, як і більшість гостей із її боку.

[ + – ] Король Нідердандів Віллем-Олександр і його дружина Максима 20 років тому

[ + – ] Королівське весілля в Нідерландах, 2002 рік

[ + – ] Король Нідердандів Віллем-Олександр і його дружина Максима 20 років тому

На честь королівського весілля Нідерланди гуляли кілька днів. На святкування приїжджали багато монарших осіб Європи та видатних діячів.

У 2013 році Віллем-Олександр став королем. Уперше за 120 років нідерландський престол зайняв чоловік. До цього країною керували жінки. Дружина монарха Максима здобула титул королеви-консорта.

[ + – ] Король і королева Нідерландів із дочками на літній фотосесії у 2020 році

Король і королева Нідерландів уперше зустрілися в 1999 році на приватній вечірці й оголосили про заручини через два роки після знайомства. У монаршого подружжя троє дочок — 18-річна принцеса Катаріна-Амалія, 16-річна принцеса Алексія та 14-річна принцеса Аріана.

Як писав раніше Фокус, королю Нідерландів минулого року довелося вибачатися за вечірку своєї старшої дочки з нагоди її 18-річчя, оскільки свято влаштували в розпал пандемії.