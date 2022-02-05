В Германии "Квартал 95" назвали "русским комедийным шоу": как отреагировал коллектив

Руководство студии потребовало извиниться, изменить описание и пригрозила отменой концертов.

В Германии студию "Квартал 95" назвали российским юмористическим шоу. Такое объявление появилось на официальном портале города Гамбург.

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Администрация сайта опубликовала анонс концерта "Квартала 95", который запланирован на 4 февраля 2023 года. На момент написания материала объявление объявление все еще содержало слово "Russische" (русские). Указана также стоимость билета — $58,90 и описание, в которых упоминается большая популярность коллектива.

Команда "Квантала 95" отреагировала на публикацию немцев и прокомментировала ее на своем официальном сайте. Руководство коллектива потребовало исправить описание и извиниться перед ними, а также пригрозили в будущем при повторении подобных ситуаций отменять выступления без предупреждения прокатчика.

"Если вы сотрудничаете с украинской Студией "Квартал 95" и презентуете "Вечерний Квартал" в странах Европы, пожалуйста, не дискредитируйте своих партнеров. Студия "Квартал 95" – была, есть и останется украинской компанией! И никаких других вариантов презентации наших проектов быть не может!", — подчеркивается в посте.

Стоит отметить, что аналогичным образом "Квартал 95" подписали на сайте eventim, анонсировав концерт в Дюссельдорфе, который должен состояться 12 февраля 2023 года.

До этого писали, что сериал "Сваты-7" от "Квартала 95" стал самым популярным в России. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, в котором приняли участие жители российских городов с населением от 100 тысяч человек. Премьера сезона состоялась 27 декабря на канале "Россия 1".

Ранее звезда "95 Квартала" Елена Кравец рассказала, как изменился Владимир Зеленский. Актриса утверждает, что у действующего президент стал более "толстокожим" на фоне многочисленных потрясений и большой эмоциональной нагрузки.